5 looks com jeans reto que estão em alta em 2024 e valorizam todos os tipos de corpo

As calças retas se tornaram as favoritas de 2024

Trata-se de um par de calças retas, que são um ponto intermediário entre os jeans clássicos e os Slim, ideais para criar linhas retas nas pernas e existem muitas maneiras de usá-los de forma moderna.

Como usar as calças retas

Calças jeans reta com blusa de ombros largos e saltos altos

Se quiser adotar um visual confortável e chique em 2024, pode usar um par de calças retas com uma blusa de ombreiras que você coloque por dentro das calças.

Complemente este visual com saltos altos ou stilettos para dar um toque de elegância e classe, e adicione uma bolsa chique.

Calça jeans reta com blazer e botas

Outro visual moderno com esse tipo de jeans é usá-lo com um top ou blusa que você coloque por dentro da calça e complete com um blazer.

Para este look, escolha um par de botins pretos ou brancos para se destacar e parecer mais estilizada e moderna.

Calças jeans reta e camisa com decote bardot

Para um look elegante e sexy, use uma calça reta com uma blusa de mangas compridas com decote bardot.

Pode combinar este look com saltos ou botins, você decide o que fica melhor, e complementa com uma bolsa.

Calças jeans reta com camisa

Nada mais elegante e moderno do que usar um par de jeans straight com uma camisa que não seja branca para torná-lo mais original e chique, pode ser rosa, azul claro, o tom que preferir.

Complemente este visual com sapatilhas ou saltos, de qualquer forma você parecerá elegante, estilosa e na moda.

Calças jeans reta com top e tênis

Outra opção confortável e moderna para usar esses jeans retos é combiná-los com uma blusa branca ou preta e você pode adicionar um casaco de couro, jeans, ou cardigã.

Para esta roupa, pode usar um tênis moderno e branco que te façam parecer confortável sem parecer desleixada.