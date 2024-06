Tudo sobre os 'hair tinsels', o acessório para cabelo que está fascinando no TikTok

A moda é cíclica e não há melhor exemplo disso do que o hair tinsel. O acessório para iluminar o cabelo que reinou no início dos anos 2000 voltou com força graças ao TikTok.

As novas gerações redescobriram o brilho para o cabelo e o tornaram viral em tempo recorde, porque permite dar um toque de brilho ao cabelo de forma fácil, chamativa e divertida.

O ‘hair tinsel’ é a última moda em acessórios no TikTok | (Instagram)

Na verdade, a rede social está repleta de inúmeros vídeos dos usuários explicando o que são os ‘hair tinsels’, mostrando como aplicá-los, ideias de penteados com eles e outros detalhes a respeito.

Você quer saber mais sobre a tendência que está de volta? Continue lendo para descobrir o que precisa saber sobre este adorno que você verá brilhando em mais de uma cabeça durante esta temporada.

O que é o hair tinsel em tendência em 2024?

Também conhecido como sparkle hair ou glitter strands, o hair tinsel é um adorno capilar em forma de fios brilhantes de várias cores e texturas feitos de material metálico ou sintético refletor.

Os fios brilhantes costumam ser baratos e vêm em várias comprimentos para se adaptarem a cabelos de todos os tamanhos. Além disso, são fáceis de colocar para criar um efeito brilhante e tridimensional.

Como é que se colocam as mechas de cabelo no cabelo?

De acordo com a Glamour, a aplicação mais tradicional do hair tinsel consiste em pegar mechas de cabelo e envolvê-las com os fios certificando-se de que fiquem bem fixos, mas com mobilidade.

Com o objetivo de simplificar a tarefa, geralmente são utilizados desde alguns tipos de grampos, passando por elásticos até equipamentos originalmente destinados para aplicar extensões de cabelo.

Assim que a aplicação estiver concluída, o hair tinsel pode ser usado com o cabelo solto ou penteado em uma grande variedade de estilos, como um rabo de cavalo alto, meio-preso, tranças ou qualquer outro penteado.

Como se deve cuidar dos hair tinsels?

O hair tinsel pode ser colocado no cabelo para uma ocasião especial ou deixado por vários dias. No segundo caso, é importante tomar cuidados para mantê-los bonitos e evitar problemas.

Tais como garantir que sejam aplicados corretamente para evitar emaranhados e danos ao cabelo. Da mesma forma, ao removê-los, deve ser feito de forma cuidadosa para não causar quebra dos fios.

De acordo com o meio citado anteriormente, outras recomendações para cuidar dos ‘hair tinsels’ seriam usar um xampu e condicionador sem sulfatos ou parabenos e aplicar óleos leves do meio até às pontas do cabelo. Além disso, deve-se evitar o uso de produtos capilares pesados ou com álcool.

Os hair tinsels são adequados para todos?

Por outro lado, vale ressaltar que esta tendência não é adequada para todos os tipos de cabelo. Cabelos finos ou propensos a embaraçar podem sofrer nós nos fios que resultariam em quebras e danos.

Devido a isso, o melhor é consultar um estilista antes de aderir à moda brilhante para não comprometer a saúde do cabelo ou do couro cabeludo ao usar esses fios brilhantes.