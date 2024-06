Os MELHORES PERFUMES masculinos para dar de presente no Dia dos Namorados

Escolher o presente ideal para o seu namorado pode ser uma escolha difícil, mas um perfume novo pode ser a escolha ideal, afinal, quem não gosta de sentir cheiroso?

Por isso, estas fragrâncias são as mais indicadas para presentear quem você ama no dia dos namorados. Confira!

Invictus - Paco Rabanne

Um perfume importado clássico e potente, sonho de consumo de muitos homens. As notas de topo são Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli.

212 Men - Carolina Herrera

Outro clássico entre os homens, mas que também é considerada uma fragrância ‘batida’. Logo, se o seu namorado gosta de aromas exclusivos, esta pode não ser uma boa escolha.

As notas de topo são Notas Verdes, Toranja, Especiarias, Bergamota, Lavanda e Petitgrain. As notas de coração são Gengibre, Violeta, Gardênia e Sálvia e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Incenso, Vetiver, Madeira Guaiac e Ládano.

Armani Code - Giorgio Armani

O perfume ideal para homens jovens, de até 40 anos. As notas de topo são Limão e Bergamota. As notas de coração são Anis Estrelado, Flor de Oliveira e Madeira Guaiac. As notas de fundo são Couro, Fava Tonka e Tabaco.

Boss Bottled - Hugo Boss

Se a ideal é presentear seu amor com um perfume para o uso diário, Boss tradicional é o mais indicado da lista, pois traz um aroma refrescante e leve.

As notas de topo são Maçã, Ameixa, Limão, Bergamota, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

*Com informações do canal da youtuber ‘Vanessa de Oliveira’.