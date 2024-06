Mulher elege os perfumes masculinos importados MAIS SEDUTORES

Mesmo o perfume sendo algo muito pessoal, quem gosta de se sentir cheiroso também pretende agradar quem está próximo, não é mesmo? Ainda mais se o intuito for conquistar alguém, seja em um encontro romântico ou na balada, se destaca aquele homem que está com o aroma mais agradável e claro, sedutor.

Caso você esteja buscando uma nova fragrância masculina, mas deseja saber a opinião de uma mulher, a listagem a seguir pode te ajudar. De acordo com o canal ‘Macho Moda’, os perfumes a seguir são os mais sedutores na opinião feminina. Confira.

212 VIP Black - Carolina Herrera (2017)

Mesmo considerado um perfume muito comum, pois é a escolha de diversos homens na hora de ir para a balada, 212 VIP Black continua sendo bem chamativo para as mulheres.

As notas de topo são: Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda. As notas de fundo são: Casca de Baunilha Negra e Almíscar.

Armani Code Parfum - Giorgio Armani (2022)

Um perfume mais elegante, que ao sentir você pode visualizar um homem vestido de terno.

As notas de topo são: Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são: Íris, Aldeídos, Raíz de Orris e Sálvia Esclaréia. As notas de fundo são: Fava Tonka e Cedro.

MYSLF - Yves Saint Laurent (2023)

Um perfume de notas não tão complexas, mas que segundo o apresentador do canal, costuma agradar homens maduros.

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Bergamota. A nota de coração é Flor de Laranjeira Tunisiana. As notas de fundo são: Ambrofix™ e Patchouli.

1 Million Royal Paco Rabanne (2023)

1 Million tradicional já é considerada uma fragrância batida, contudo, a versão Royal traz uma nova cara para essa fragrância.

As notas de topo são Cardamomo, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Folha de Violeta e Sálvia e as notas de fundo são Benjoim, Cedro e Patchouli.