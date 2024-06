Moda 2024: Confira o que está em alta no Pinterest

O Pinterest divulgou recentemente suas previsões de moda para 2024, destacando uma temporada cheia de expressão pessoal e ousadia. A plataforma de compartilhamento de imagens revelou um aumento significativo nas buscas por tendências que enfatizam a individualidade e a criatividade, com uma forte preferência por looks maximalistas e referências às décadas de 1990 e 2000.

ANÚNCIO

Tendências e peças em destaque

A moda confortável está ganhando destaque em 2024, com um aumento expressivo nas buscas por termos como “estilo tomboy” e “looks folgados”. Peças como camisas oversized, roupas de couro e estilos como o rock and roll e new wave dos anos 1980 estão em alta.

A popularidade dessas tendências reflete o desejo das pessoas de se afastarem do convencional e expressarem sua personalidade única. Celebridades como Billie Eilish e Luísa Sonza já adotaram alguns desses estilos. Billie é conhecida por seu estilo tomboy, que inclui peças largas e de aparência masculina. Luísa Sonza, por sua vez, tem reintroduzido o estilo country com roupas de couro em suas apresentações.

O estilo “corporativo chique” e a volta do futurismo

Outra tendência que tem ganhado atenção é o “corporativo chique”, que mistura o dress code formal do ambiente de trabalho com elementos retrô, contemporâneos e até sensuais. Esse estilo inclui coletes e saias, além de blazers de batike, mostrando um interesse crescente por looks que equilibram profissionalismo e modernidade.

Além disso, as buscas por “looks futuristas” aumentaram, indicando um interesse crescente por estéticas inovadoras. Tênis prateados também se destacaram, refletindo essa tendência futurista.

Cores vibrantes e estampas ousadas

Para os amantes de cores vibrantes, o verde-limão é a escolha do momento. Essa tonalidade energética tem dominado as passarelas e redes sociais, com marcas renomadas como Gucci e Valentino, e personalidades influentes como Marina Ruy Barbosa, Kendall e Kylie Jenner, e fashionistas do TikTok como Vitoria Fiore, Lelê Burnier e Malu Borges adotando essa tendência.

Em termos de estampas e modelagens, os usuários do Pinterest têm mostrado uma preferência por peças chamativas. A busca por “shorts xadrez” aumentou, enquanto “biquíni com estampa de leopardo” cresceu. Além disso, “saia bolha” e “saia bufante” estão em alta, indicando uma predileção por roupas que combinam conforto e ousadia.

ANÚNCIO

Maximalismo nas joias e acessórios personalizados

O maximalismo também está presente nas joias, com um aumento notável nas buscas por “joias maximalistas” e “colar com pingentes”. A customização de itens de moda, como acessórios para bolsa, também cresceu significativamente, com influenciadoras como Lívia Nunes e Malu Borges compartilhando regularmente suas combinações personalizadas.

Em 2024, a moda será marcada pela experimentação e pela expressão de identidade, com o Pinterest servindo como uma importante fonte de inspiração. A combinação de tendências passadas com novas estéticas promete uma temporada rica em estilo e inovação.

Fonte: Metrópoles