Melhores tênis custo-benefício para praticar esportes

Um bom tênis não é aquele caro, mas sim aquele que te traz conforto para o seu dia-a-dia.

Claro, talvez calçados com um preço mais elevado tenham melhores tecnologias, mas caso você ainda seja iniciante na prática esportiva, provavelmente você também esteja procurando um melhor custo-benefício.

Por isso, na lista a seguir, com referências do site ‘Netshoes’, você confere os tênis com melhor custo-benefício para treinar na academia.

Adidas Duramo

Um dos tênis mais confortáveis da lista, o Adidas Duramo possui a tecnologia cloudFoam na entressola, que ajuda no amortecimento, segundo o site. Além disso, o formato do corpo do tênis também ajuda o pé a respirar.

Asics Gel Contend

Como o nome diz, este tênis possui um amortecimento em gel no calcanhar, sendo uma das melhores opções para quem deseja realizar exercícios na academia.

Everlast Berlin

Uma marca não muito comentada, mas que traz um visual clean e com boa ventilação. Possui a entressola em EVA, sendo também um dos mais baratos desta lista.

Fila Thunderbolt

Para atividades de impacto, Fila Thunderbolt pode ser uma boa escolha, já que a entressola com tecnologia Energized dá uma boa absorção ao tênis.

Mizuno Jet

Um tênis durável, pois a tecnologia X10 da sola garante uma boa aderência, independente do terreno onde o exercício será feito. Outros diferenciais são o cabedal com tecnologia AIRmesh, que traz respirabilidade, e entressola em EVA.

Nike Downshifter

Segundo o site de vendas, o Downshifter é um dos tênis de entrada da marca, que mesmo com o valor mais em conta, traz amortecimento e estabilidade na medida certa, sendo perfeito para a academia.

Olympikus Ultraleve

Outro calçado com o nome autoexplicado, perfeito para quem deseja leveza no pé. Sua flexibilidade também se encontra no cabedal sem costura, graças ao tecido knit, acompanhado da entressola Evasense, que é leve e macia.