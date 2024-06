Medo de compromisso? Signos que preferem a liberdade

Medo de compromisso? Estes são os sinais que não acreditam no casamento

A liberdade e a autonomia são a premissa destes signos do zodíaco que, quando ouvem a palavra casamento ou compromisso, podem sair correndo porque sentem que estão restringindo sua individualidade.

ANÚNCIO

Áries

O seu elemento é o fogo e o seu planeta é Marte, por isso o signo de Áries é apaixonado e intenso no amor, mas não gosta que te roubem a sua autonomia e independência. São pessoas que estão sempre prontas para viver novas aventuras com o seu parceiro, mas também é importante ter em mente que são temperamentais e fortes, algo que pode ser claramente observado no campo afetivo.

Para um ariano, o casamento pode parecer uma perda de autonomia, pois valorizam profundamente sua independência. Preferem relacionamentos que sejam apaixonados e cheios de ação, mas que não comprometam sua necessidade de serem autossuficientes.

Gêmeos

Por ser um signo de ar, têm essa sensação de liberdade e inquietude no topo de suas prioridades. Desfrutam explorando novas ideias e experiências, mostrando uma tendência ao tédio com a rotina.

O geminiano pode pecar em mostrar sua parte ambígua mais do que o normal. Pode tender a mostrar interesse, mas depois ignorar você para te atrair, ou vice-versa.

O compromisso de longo prazo do casamento pode ser visto como uma armadilha que limita a liberdade de exploração.

Virgem

É um signo de terra conhecido por sua abordagem analítica e seu desejo de perfeição. Embora não seja inerentemente anti-casamento, sua natureza crítica e medo do fracasso podem torná-los cautelosos ao se comprometerem.

ANÚNCIO

São pessoas que precisam ter tudo sob controle, até mesmo quando se trata de falar sobre sexo. A naturalidade não é uma das principais virtudes da sexualidade de Virgem, pois sempre precisam analisar tudo com racionalidade previamente, razão pela qual hesitam em se casar devido à preocupação com os defeitos e imperfeições que poderiam surgir em um relacionamento de longo prazo.

Prefere garantir que qualquer relacionamento esteja construído sobre uma base sólida antes de considerar o casamento.

Sagitário

É um signo de fogo cheio de contradições, regido tanto pelos instintos animais quanto pela busca insaciável de conhecimento e sabedoria. Um sagitariano raramente tem um ‘protótipo ideal’, eles estão sempre intrigados em realmente conhecer a pessoa e não fazem suposições até realmente a conhecerem.

O seu amor pela aventura e exploração torna-os propensos a não gostar do casamento, pois valorizam a sua liberdade e desejam experimentar tudo o que a vida tem para oferecer, vendo o casamento, com a sua promessa de estabilidade e rotina, como uma limitação ao seu desejo de aventura.

Aquário

Este signo de ar destaca por ser muito rebelde, ativo e sociável, com personalidades muito fortes que se destacam entre os demais. Além disso, são muito passionais e analíticos. Destacam-se porque podem se apaixonar e desapaixonar facilmente, mas quando encontram o verdadeiro amor, não o abandonam.

O seu desejo de liberdade e independência leva-o a rejeitar relações que o façam sentir limitado por convenções sociais, considerando o casamento como uma restrição à sua autonomia. Preferem relações onde ambos possam crescer individualmente sem restrições.