Cabelos grisalhos incríveis: cinco dicas práticas para manter seu cabelo prateado lindo

Dicas de especialistas para ter uma bela cabeleira com cabelos grisalhos

Se estiver convencida de que quer exibir seus cabelos grisalhos porque se sente orgulhosa deles, é importante que saiba que esse processo de transição é lento, então você precisará de muita paciência. Além disso, à medida que o cabelo perde sua cor característica da juventude, também fica mais seco e frágil, então precisará de mais cuidados.

A maioria das mulheres que aceitou o cabelo prateado, é claro que deseja que a cor se mantenha e não fique amarela, por isso é importante seguir certas recomendações que permitirão que você tenha um cabelo suave, sedoso e brilhante.

Estes são alguns dos conselhos que deves pôr em prática e ser constante para que o teu cabelo branco seja o foco:

1. Cuidado com o sol

Como perdeu a melanina (substância que dá cor ao cabelo e à pele), o fio capilar fica desprotegido dos raios solares, tornando-se mais quebradiço. Portanto, torne o protetor capilar seu melhor amigo.

2. Hidratação contínua

Este tipo de cabelo resseca muito porque é muito poroso devido à perda de queratina. Portanto, é vital fazer máscaras regularmente para hidratá-lo e protegê-lo. A frequência com que deve ser feito ao longo do mês dependerá muito de com que frequência o submete ao calor, agentes poluentes e outros.

O ideal seria a cada 15 dias, mas você também pode fazer semanalmente, com óleo de coco, pois hidrata profundamente. Uma mascara infalível e aquela compartilhada em seu canal do Youtube, Dinora Delgado, especialista em cabelos grisalhos.

Ela misturou um abacate maduro, uma colher de chá de vinagre de maçã, um ovo, uma colher de chá de óleo de coco e outra de azeite. Tudo isso é misturado no processador e, uma vez homogêneo, deve ser distribuído por todo o cabelo sujo. Em seguida, enxágue com bastante água e lave com um shampoo e condicionador para cabelos grisalhos.

3. Lavar com menos frequência

Tudo em excesso é prejudicial, e lavar demais os cabelos grisalhos só fará com que fiquem mais secos e quebradiços. Alguns especialistas recomendam espaçar mais os intervalos entre as lavagens e sugerem o uso de xampu a seco como uma alternativa.