As revelações do tarot desta sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot para está primeira sexta do mês, 7 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - Carta A estrela - De 21 de março a 19 de abril

De acordo com o tarot de hoje, você precisa de uma mudança na sua vida amorosa, chega de ir a todos os lugares sozinho, dizendo que não precisa de ninguém.

Touro – Carta O Sol - De 20 de abril a 20 de maio

Você tem uma pessoa maravilhosa ao seu lado, que te ama, que gosta de estar com você e que sente que é hora de se comprometer.

Gêmeos – Carta Os Amantes - De 21 de maio a 20 de junho

Não deixe que experiências de relacionamento anteriores estraguem a atual. Você deixa os problemas emocionais que essas memórias geraram em você e os apaga da sua mente.

Câncer – Carta O Eremita - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot alerta que alguém do passado vem até você para gerar dúvidas em você, para lhe mostrar que existem decisões e caminhos que são trilhados e que não há como voltar atrás.

Texto com informações do site Nueva Mujer