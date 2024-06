5 perfumes frescos que combatem o calor e duram o dia inteiro para mulheres elegantes

Embora você não acredite, existem perfumes tão frescos que combatem o calor e fazem você se sentir como se tivesse acabado de sair do chuveiro ao longo do dia todo. São seus melhores aliados para estar sempre impecável, não importa o que aconteça.

Os seus ingredientes variam desde a gama floral até aos cítricos, oferecendo-nos muitas opções de notas que possam assemelhar-se à nossa personalidade, sem serem demasiado fortes ou opressivas, mas sim leves e joviais.

As Infusões de Gengibre da Prada

Portanto, a primeira recomendação é esta fragrância cítrica amadeirada, que se destaca pelo seu cheiro de tangerina verde, com um toque picante e exótico de gengibre, com um fundo terroso e amadeirado de vetiver.

Gucci Bloom

De acordo com o portal da marca, ela é "projetada para celebrar a autenticidade, vitalidade e diversidade da mulher" e "concebida para se abrir como a floração à qual seu nome alude". Tudo isso graças à fusão do nardo, jasmim e pisco.

Maison Margiela Replica em um Encontro

Também estamos encantados com esta fragrância que cheira a verão. É um perfume de chipre frutado com notas de bergamota cintilante e rosa luminosa, com um suave e texturizado licor de groselha negra e patchouli de Bali.

Aqua Allegoria Mandarine Basilic da Guerlain

Entre os perfumes frescos que combatem o calor, temos esta peça da Guerlain, que combina a mandarina e manjericão. Tem também chá verde sobre um fundo de notas amadeiradas, que a tornam alegre e vibrante.

Eden-Roc da Dior

É um dos melhores perfumes de verão do verão, feito com notas florais e salgadas que o tornam unissex. “Este perfume mediterrâneo desdobra notas de sal marinha, flores brancas e pinho, que refletem uma personalidade hedonista e cheia de vida”, afirmam em seu portal oficial.