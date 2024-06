Unhas de cerejeira: ideias de designers

Se está procurando ideias para reinventar sua manicure no verão de 2024, temos as unhas cherry blossom que Hailey Bieber popularizou e agora todas querem. Depois de nos inspirar com o modelo esmaltado, agora a modelo chega com uma proposta cheia de mais coqueteria, feminilidade e diversão.

ANÚNCIO

Trata-se de um padrão de flores que se apodera de todas as mãos, acompanhado de tons rosados e avermelhados, degradês, efeitos com glitter e outros detalhes que permitirão que você saia da zona de conforto nos próximos meses.

Seu nome se deve à flor do mesmo nome, embora também seja conhecida como sakura ou flor de cerejeira, originária do Japão.

Desenhos de unhas de flor de cerejeira

Naturais

Sobre a base lisa e natural das suas mãos, desenha as flores de cerejeira muito delicadamente e prestando especial atenção aos detalhes para que fiquem perfeitas. Não se esqueça de selar com um top coat transparente para maior durabilidade. Se procura um efeito polido, opta por um tom rosa claro, até mesmo branco, antes de começar a estampar.

Realistas

Se quiser que o design fique completamente claro e que as unhas de flor de cerejeira se destaquem, então faça a representação o mais realista possível.

Combinadas

Por outro lado, você pode fazer seu modelo em bases de cores diferentes para dar um toque diferente ao visual. Escolha suas cores favoritas e coloque por cima delas as flores delicadas.

Par de dedos

Faça a continuação do seu design de unhas em um par de dedos, um efeito que pareça profissional, original e brilhante. No entanto, isso é adequado apenas para especialistas com extrema precisão e aproveitamento do espaço.

Tipo francês

E se as flores de cerejeira fossem distribuídas ao longo das unhas imitando as francesinhas tradicionais, ou até mesmo as invertidas? Aqui, o tamanho é importante para que pareçam delicadas, sem ficarem sobrecarregadas ou visualmente saturadas.