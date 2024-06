A tendência Skant quebra estereótipos e ultrapassa limites

O mundo da moda está em constante movimento, transformação e evolução, esta é a razão pela qual vemos tendências retornando e outras mudando completamente para ajudar mais pessoas a expressarem sua personalidade e se sentirem identificadas, afinal, não é para isso que esta indústria existe?

No início do ano, vimos o surgimento do estilo 'coquette' que estava em ascensão nos shoppings e não só isso, mas também se destacava em relação ao estilo old money que ainda está em vigor, apesar de já terem passado alguns meses desde que se popularizou, mantendo-se como um dos mais fortes nos últimos meses.

No entanto, a melancolia continua a dominar as tendências e desta vez não vamos muito longe, mas sim voltamos ao início dos anos 2000, quando as famosas estrelas da Disney chamavam a atenção com esses filmes juvenis que hoje são amados clássicos.

Look skant Pinterest (Pinterest)

Qual é a tendência skant?

A tendência skant promete ganhar um lugar no seu guarda-roupa graças à forma como irrompe quebrando qualquer tipo de regra da moda, é uma forma autêntica de se vestir que, com os elementos certos, pode se tornar até uma das mais elegantes.

Embora se acredite que seja uma tendência que começou graças a estrelas dos anos 2000, sua origem remonta à forma como os homens se vestiam em lugares do Oriente Médio, África e Ásia, que incluíam em sua vestimenta tradicional uma combinação de calças e saia, esta é a razão de seu nome que deriva dos termos em inglês 'saia' e 'calças', resultando no 'skant'.

Sua popularidade foi tanta que se transformou a tal ponto que diferentes designers não só apostaram nessa combinação, mas a uniram em uma peça, nos deixando com peças que simulam ser uma calça com uma saia.

Esta é a razão pela qual a tendência ‘skant’ se tornou um dos estilos mais aclamados por desafiar as regras da moda e quebrar estereótipos, criando um dos looks mais ousados e criativos deste 2024.

Look skant Pinterest (Pinterest)

Como combinar jeans com saia?

Se você achava que usar saias com calças era uma má ideia, aqui estão algumas considerações que você poderia levar em conta, que ajudarão você a parecer uma verdadeira especialista em moda.

Para aderir à tendência skant, não é necessário seguir muitas regras, pois se trata de uma forma autêntica de se vestir onde a saia deve se destacar no visual, por isso é importante dar a ela o destaque que merece. No entanto, se você prefere algo mais elegante, então crie looks completos e combine saias plissadas ou mini com calças de alfaiataria.

Se o que você quer é estilizar sua figura, então arrisque-se com um look em que você combine skinny jeans com saltos altos, seja sandálias ou stilettos, e termine com sua saia favorita. Você também pode adicionar um blazer, lembre-se de optar por tons neutros para não parecer carregada demais. O uso de dois tons pode ser uma opção, ou até três, mas não mais que isso. Também considere não exagerar nas texturas.