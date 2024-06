A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta O Mago

Existe uma parceria ou uma energia poderosa nascendo em sua vida. É momento de ponderar bastante, prestar a atenção na intuição e reconhecer os próprios poderes para poder tomar atitudes com grande iluminação. Foque no seu caminho.

Capricórnio – Carta A Imperatriz

Momento de evitar alardes e exageros, se permitindo passar por uma etapa de maior tranquilidade e menos exposição. Não entre em problemas que não valem a pena, principalmente envolvendo triângulos amorosos.

Aquário – Carta A Torre

Leve a vida com tranquilidade e precaução, sempre atento a acidentes e se afastando de qualquer tipo de situação de violência. É o momento de buscar refúgios para relaxar e dar o próximo passo só no momento certo. Cuide-se ao máximo.

Peixes – Carta A Morte

A vida entra em movimentos e transformações concretas para colocar você no centro de uma decisão correta. Não será fácil e não será como antes. É importante ser calmo, gradual e se certificar que as bases da sua escolha sejam sólidas.