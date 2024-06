A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Mago

Existe uma parceria ou uma energia poderosa nascendo em sua vida. É momento de ponderar bastante, prestar a atenção na intuição e reconhecer os próprios poderes para poder tomar atitudes com grande iluminação. Foque no seu caminho.

Virgem – Carta O Diabo

Você lidará com conflitos de ideias ou pessoas querendo seguir caminhos diferentes daqueles que você está propondo. Compreenda nesse momento o que realmente é melhor, sem deixar os egos interferirem, pois existe um caminho de crescimento e um de estagnação que só você poderá decifrar.

Libra – Carta O Mundo

Sua vida é colocada em uma energia importante de realização e honestidade, o que trará mudanças que podem ser intensas, mas também o marcarão de forma positiva. Quando o assunto é amor, as cartas são colocadas na mesa e a franqueza será uma necessidade.

Escorpião – Carta O Enforcado

Será importante se manter firme em algumas decisões ou segurar barras com bastante maturidade, poder e razão. No entanto, não é necessário permanecer para sempre assim. Lembre-se que a vida está sempre em movimento e logo sua missão será evoluir, abrindo a mente e novos caminhos.