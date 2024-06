5 descobertas importantes sobre o sono que você precisa saber

Nos últimos anos, o interesse dos cientistas pelo sono e suas funções aumentou significativamente. Avanços tecnológicos e novos modelos de pesquisa estão proporcionando uma compreensão mais profunda do cérebro durante o sono. A seguir estão cinco descobertas recentes na ciência do sono, que destacam sua importância para a saúde e o bem-estar.

1. Sonhos e a memória

O estudo dos sonhos lúcidos, onde a pessoa está ciente de que está sonhando, avançou significativamente. Em 2017, pesquisadores dos EUA descobriram que a recordação dos sonhos está associada a uma atividade aumentada em uma área do cérebro chamada “zona quente posterior”. Em 2021, um estudo conseguiu estabelecer comunicação bidirecional entre sonhadores e pesquisadores, onde os sonhadores respondiam a perguntas com movimentos oculares, demonstrando acesso a funções cognitivas avançadas enquanto sonhavam.

2. Repetição de lembranças durante o sono

Pesquisas recentes mostram que o cérebro repete memórias enquanto dormimos. Técnicas de aprendizado de máquina revelaram que recordações formadas durante o dia são reativadas à noite. Estudos indicam que quanto mais esses padrões neurais são repetidos durante o sono, maior é o benefício para a memória. Além disso, reproduzir sons associados a certas memórias enquanto dormimos pode ajudar a reforçá-las.

3. Saúde mental e conectividade cerebral

A falta de sono afeta gravemente a conectividade entre diferentes redes cerebrais, prejudicando a aprendizagem, a regulação emocional e o controle de pensamentos intrusivos. Estudos laboratoriais de privação de sono, que mantêm os participantes acordados durante toda a noite, mostraram que a perda de sono interrompe a conectividade entre regiões do cérebro responsáveis pelo controle cognitivo e amplifica regiões envolvidas no processamento de ameaças e emoções.

4. Proteção contra doenças neurodegenerativas

O sono desempenha um papel crucial na proteção contra doenças neurodegenerativas. Pesquisas indicam que o sono profundo ajuda a eliminar toxinas, como a beta-amiloide, do cérebro, um resíduo metabólico associado à doença de Alzheimer. Estudos longitudinais mostraram que problemas de sono estão ligados a uma maior taxa de acúmulo de beta-amiloide e declínio cognitivo em idosos.

5. Melhoria da qualidade do sono

A boa notícia é que a ciência está desenvolvendo formas de melhorar a qualidade do sono. A terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) tem se mostrado eficaz em promover um sono melhor. Em 2022, um aplicativo de TCC-I foi recomendado pelo National Institute for Health and Care Excellence do Reino Unido para tratamento no NHS. A TCC-I não apenas melhora o sono, mas também reduz sintomas de depressão, ansiedade e estresse.

Fonte: G1