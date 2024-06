Perfumes ‘de pobre’ que todo mundo tem ou já teve um dia e ama!

Se você se assustou ao ver o título desta lista, mas ficou curioso para saber quais seriam este tipo de perfume, saiba que tudo não passa de uma brincadeira.

ANÚNCIO

Estas fragrâncias, na verdade, são bem populares e muito conhecidas entre os brasileiros. tanto que você provavelmente tem ou já teve alguma delas, não é mesmo?

Veja a seguir a lista com os perfumes das marcas nacionais que são mais populares no país. A lista foi elaborada pelo youtuber ‘Taiguara Almeida’.

Meu Primeiro Humor - Natura

Antes conhecido como Humor 1, este perfume é realmente uma das primeiras escolhas entre as mulheres quando se pensa em fragrância nacional com bom custo-benefício.

As notas de topo são Pera, Cítricos e Cassis. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim e Castanha-do-Pará e as notas de fundo são: Sândalo, Almíscar e Âmbar.

Pur Blanca - Avon

‘Perfume de pobre’ e ‘cheiro de rica’, é assim que Pur Blanca pode ser resumido. Um perfume refrescante e limpo, sendo um clássico entre os atalcados.

As notas de topo são Frésia, Hortelã e Bergamota. As notas de coração são Peônia, Rosa Branca e Lótus branca e as notas de fundo são Almíscar, Heliotrópio e Sândalo.

ANÚNCIO

Floratta Red - O Boticário

De pobre não, mas ‘batido’ sim, é a opinião do youtuber sobre este perfume muito conhecido. Até mesmo o aroma no qual foi inspirado, o famoso Good Girl, de Carolina Herrera, também é considerado muito comum.

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Flor de Laranjeira, Tuberosa, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Kaiak - Natura

Fazendo a vez do perfume masculino na lista, Kaiak tradicional também é uma das primeiras escolhas entre os homens quando o assunto é perfume nacional. Talvez por isso seu aroma seja tão conhecido e considerado popular.

As notas de topo são Bergamota, Limão de Amalfi, Cassis e Gálbano. As notas de coração são Flor de Laranjeira Africana, Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale e Madeiras Transparentes e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

*Os acordes foram retirados do site ‘Fragrantica’.