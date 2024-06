Dia dos Namorados: 5 formas de lidar com suas inseguranças em um relacionamento romântico

Com o dia 12 de junho se aproximando, diversos casais estão se programando para aproveitar a data que celebra São Valentim, mais conhecida como o Dia dos Namorados. Mesmo dentro de um relacionamento, é possível colecionar inseguranças ainda que o parceiro reafirme suas qualidades.

A fim de lidar com a relação de uma forma mais confiante e sólida, é importante se desfazer das inseguranças. Pois elas atrapalham não só o andamento do compromisso amoroso, mas também afetam o portador de tal sentimento de modo particular.

Em um artigo ao portal Psychology Today, a psicóloga clínica Jill P. Weber aborda os sentimentos de insegurança e traz alguns caminhos para lidar com isso.

“Você acha que está inseguro no amor? Ou seja, você se sente apaixonado e totalmente dedicado à sua união, mas se sente a questionar se o seu parceiro está totalmente comprometido com você”, explica a especialista ao portal.

“Existem vários motivos para a insegurança romântica, incluindo apegos instáveis de sua infância, traumas românticos passados, baixa auto-estima ou simplesmente uma velha ansiedade. Se você tem insegurança romântica, concentre-se nessas cinco áreas para ajudá-lo a começar a superar esse padrão”, complementa.

5 formas de lidar com suas inseguranças em um relacionamento romântico

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os cinco caminhos para se livrar da insegurança romântica