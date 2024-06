A calça de renda é a tendência mais sexy

Este tipo de calça, em branco ou preto, tornou-se a tendência mais sexy e elegante e existem diferentes formas de usá-la.

Muitas mulheres podem temer este tipo de calça porque é um pouco ousada, mas é possível usá-la sem parecer vulgar e aqui nós te dizemos como.

Looks elegantes e sensuais com calças de renda

Calça de renda com blazer oversized e stilettos

Uma das formas mais elegantes de usar esta calça de renda preta é com um blazer oversized, que cubra a área do biquíni.

Assim, você vai parecer sofisticada e elegante e, além disso, complemente com um par de stilettos e uma bolsa pequena e chique, e você vai brilhar como nunca.

Calça de renda e body

Se quiser algo um pouco mais ousado, mas igualmente elegante, então use uma calça de renda preta com um body também preto.

Complemente este visual com uns stilettos ou sapatos nude e adicione uma bolsa pequena, mas moderna, joias e óculos escuros.

Calças e blazer de renda com saltos altos

Outra opção muito elegante é usar um conjunto totalmente branco com calças e blazer de renda, e assim não só parecerá chique, mas rejuvenescida e bonita.

Você pode combinar esse visual com saltos brancos, transparentes ou stilettos em tom branco, e usar um penteado bonito e uma bolsa também branca.

Calça de renda com top bandeau

Também pode parecer sexy e elegante usando uma calça de renda preta com um top bandeau, que é sem alças, longo e com uma abertura leve, e fará com que não pareça vulgar.

Para este visual, também pode optar por uns stilettos, uma bolsa chique preta e, claro, joias.

Calça de renda com jaqueta de couro e botins

Para algo mais confortável, mas igualmente moderno e elegante, você pode usar uma calça de renda preta com uma camiseta e adicionar uma jaqueta de couro preta.

Completa este visual com um par de botas pretas, uma bolsa pequena e um penteado solto com ondas, e você será a mais fashion.