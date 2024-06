O seu crush deixou você no vácuo no WhatsApp? 3 dicas para lidar com essa situação de ansiedade

A ansiedade que sentimos antes de enviar uma mensagem para nossa paquera pelo WhatsApp, na tentativa de conquistá-la, só é superada pela ansiedade que sentimos enquanto esperamos por uma resposta.

No entanto, se os dois tiques azuis aparecerem, mas não recebermos resposta alguma, a ansiedade se transforma em um pânico terrível que se manifesta através de inúmeros pensamentos.

A pessoa que eu gosto está me ignorando? Acabei de ser ‘ghosted’? Devo enviar uma segunda mensagem ou agir como se nada tivesse acontecido? As perguntas realmente podem te sobrecarregar.

No entanto, embora ser deixado no vácuo possa ser confuso e estressante, é importante lembrar que isso não necessariamente significa que a pessoa leu nossa mensagem ou que está nos ignorando.

O que fazer se a pessoa que você gosta te deixou no vácuo no WhatsApp?

No mundo em que vivemos, é muito fácil se distrair e deixar mensagens esquecidas. Mas, se isso aconteceu com você e você entrou em pânico, aqui estão 3 dicas para lidar com isso segundo especialistas da Elite Daily.

Aguarde um tempo razoável

Se você reuniu coragem para escrever para o homem que você gosta no WhatsApp e ele leu, mas horas se passaram desde então e ele não respondeu, o conselho dos especialistas é manter a calma e ocupar-se.

Em uma entrevista para o veículo citado, a especialista em relacionamentos Darcy Sterling recomendou esperar 24 horas antes de enviar uma segunda mensagem para entender as razões por trás da falta de resposta.

“Será interpretado como se tivesse uma vida independente, além de ser alguém com saúde emocional e autodisciplina”, disse. Além disso, dessa forma, é dado tempo para que ele responda por si próprio.

A especialista em encontros online Julie Spira também concorda com isso, a menos que seja necessária uma resposta urgente; por exemplo, se combinaram de se encontrar, mas precisas mudar os planos.

Envie uma segunda mensagem com delicadeza

Se após esperar 24 horas ainda não receber resposta, a Sterling recomenda enviar uma mensagem de acompanhamento. No entanto, destaca que é importante agir com tato e manter o assunto muito leve.

Seus conselhos são enviar uma nova mensagem mudando completamente de assunto ou abordar o texto original, mas usando humor e piadas para amenizar qualquer possível tensão.

"Suponho que o seu telefone quebrou. Considere isso como um lembrete para responder quando receber o novo", é uma de suas sugestões. De qualquer forma, insiste em não perguntar diretamente, pois pode ser interpretado como um ataque, a menos que sejam próximos.

Se depois de esperar 24 horas, você ainda não recebeu resposta, é recomenda enviar uma mensagem em seguida | (Pexels)

Deixe-o ir e siga em frente

Se o seu crush esqueceu de responder à sua primeira mensagem sem querer, provavelmente responderá à segunda; no entanto, se a mensagem de acompanhamento também não for respondida após dois dias, você deve deixar para lá.

“Não há nada pior do que assediar alguém para descobrir por que de repente decidiu te ignorar”, afirmou Spira. "É possível que estejam te 'ghosteando' ou considerando outras opções".

"De qualquer forma, é ruim para sua autoestima, então recomendo que comece a flertar com alguém novo que não esteja apenas mandando mensagens de texto", aconselhou.

Por sua vez, Sterling apontou: "Você tem que confiar que, ou a pessoa que você gosta não gosta muito de você, ou é uma pessoa desapaixonada e demora para responder...".

“De qualquer forma, confie que será assim durante todo o relacionamento que possa surgir. Você não quer ser o oxigênio que impulsione outra pessoa à ação para sempre, certo?”, concluiu.