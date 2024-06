JLo tem as 3 dicas mais importantes para usar calças largas aos 50 anos e parecer moderna

Não importa o que ela vista, JLo é sempre uma referência de bom gosto, especialmente quando usa calças largas e nos dá lições de moda. Ela é a melhor demonstração de que não há idade, então são uma peça clássica à qual devemos dar espaço em nosso guarda-roupa aos 40, 50, 60 anos ou mais.

Agora que a década de 70 está inspirando muito o que vestimos, as calças de cintura alta, pregas e estilo alfaiataria estão ganhando destaque pela bela silhueta que criam e pelo movimento ao caminhar que é atraente por onde quer que você passe.

É assim que JLo usa suas calças largas aos 50 anos ou mais

Uma das principais chaves que a diva do Bronx aplica é vestir a peça de forma monocromática, ou seja, com o mesmo tom da cabeça aos pés, pois dessa forma, parecerá mais alta, estilizada e até mais magra. Visualmente, é extremamente favorável, especialmente se combinado com saltos altos, como ela faz.

Por outro lado, poderíamos dizer que a intérprete de ‘Jenny from the block’ se apoia nas estampas para torná-las a seu favor e potencializar o efeito previamente exposto. Este é o caso das linhas verticais, que fazem suas pernas parecerem quilométricas.

Quando JLo usa calças largas, ela as combina com um top mais revelador, ajustado ao seu corpo e que realce seus atributos, pois a ideia é gerar um equilíbrio visual com ambas as peças. Portanto, as peças oversized estão completamente descartadas para não parecer tudo largo.

Outra dica que a cantora e empresária segue é a mistura de texturas para que pareça visualmente mais completo e elaborado, além de não descuidar de outros aspectos muito importantes como o penteado ou a maquiagem, pois te fariam parecer desleixada.