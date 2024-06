Como usar saias cargo, a tendência jovem e feminina para mulheres de todas as idades

Certamente já ouviu falar das calças cargo, e agora elas se reinventam com a popularização das saias cargo, uma tendência chique e moderna que resume seu estilo casual e desportivo, perfeito para mulheres que querem parecer jovens.

Um aspecto que os especialistas adoram é que podem ser combinadas com tudo, desde camisas para um visual mais formal, ou com camisetas quando você quer dar um passeio ou se reunir casualmente com as amigas.

Como usar saias cargo?

Na verdade, essa é uma chave muito importante na hora de escolher o tom que você quer que seu visual tenha. Se você está procurando algo mais sóbrio, pode até adicionar um blazer oversized para equilibrar as proporções do seu rosto e não deixar tanta pele exposta.

As saias cargo combinam muito bem com todos os tipos de calçado, os saltos altos serão o complemento perfeito para fazer suas pernas parecerem quilométricas e estilizar a figura, enquanto os tênis brancos baixos oferecerão conforto e comodidade.

Se estás procurando disfarçar a barriguinha e parecer mais magra, procure por saias cargo que sejam de cintura alta e em tons escuros: preto, marrom, verde, entre outros, pois as cores claras tendem a adicionar volume.

“A opção ideal para quem quer exibir as pernas enquanto conquista um visual inspirado no acampamento com um toque muito legal. O bege e o verde militar continuam sendo as cores emblemáticas do estilo cargo, no entanto, hoje é possível aderir a essa tendência optando também por outros tons mais suaves ou vibrantes”, apontam da Vogue.

Se você é baixa, também deve evitar os modelos mais compridos até os tornozelos e escolher apenas as minissaias ou de corte midi na altura do joelho para não parecer mais baixa visualmente.

“Os crop tops são bem-vindos e, poderíamos dizer, que as jaquetas extra grandes ou bomber jackets XL são um must quando estás a montar um look com saia cargo no menu”, recomendam.