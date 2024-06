Como detectar um infiel pela sua caligrafia: a grafóloga Maryfer Centeno nos conta

É comum notar alguns comportamentos fora do normal quando um dos membros do casal está sendo infiel. Muitos de nós conhecemos essas red flags, como mudar de atitude repentinamente, sempre agir de forma suspeita ou esconder algo, bem como cuidar mais da aparência pessoal ou do celular.

Mas você já pensou que poderia descobrir um infiel pela sua escrita? Provavelmente não, é por isso que a renomada grafóloga Maryfer Centeno compartilhou alguns traços que os infiéis têm ao assinar ou escrever. Além disso, há também alguns gestos que seu corpo faz que o denunciam.

Centeno afirma que isso se deve ao fato de que quando escrevemos, o fazemos "com o cérebro" e, portanto, a personalidade de quem somos é projetada em cada traço. Em uma entrevista com o apresentador Marco Antonio De Regil, ele afirmou que, no que diz respeito aos gestos corporais, é importante levar em consideração alguns gestos, como garantir que os indicadores (movimentos das mãos) estejam de acordo com o que está sendo dito.

Da mesma forma, o discurso deve ser espontâneo, ou seja, diante de uma pergunta específica, deve haver uma resposta específica. Não se deve responder com chavões (hum, hum, ah, ah) ou divagar. Além disso, duvidar se a pessoa está se comportando defensivamente não é congruente com o que ela diz. É importante prestar atenção à intuição, que geralmente se manifestará nesse momento. Em relação aos quatro traços para descobri-lo, ele detalhou:

1. Velocidade na escrita: ao fazer, costumam ser pessoas que escrevem muito rapidamente. Isso ocorre porque agem de acordo com a oportunidade, de acordo com a especialista.

2. Tamanho da letra: Geralmente, as palavras ou assinaturas costumam parecer maiores do que realmente são, mas isso se deve ao fato de que a área central é muito pequena, pois é uma maneira de aparentar maior segurança e se afirmar através dos outros, escondendo sua insegurança.

3. Inclinação da letra: Os infiéis costumam escrever inclinando as letras para o lado direito: "o que significa que não sei dizer não a nada", segundo a especialista.

4. Parte inferior da escrita: Centeno observou que eles escrevem com traços grandes ou extremamente grandes na parte inferior das palavras, pois são pessoas mais instintivas, que dão pouco valor à razão.

“O infiel tem como característica buscar, como sistema de recompensa, a constante reafirmação, liberando assim uma maior quantidade de vasopressina e adrenalina”, disse Maryfer, que também acrescentou que, de acordo com alguns estudos de neurociência, quanto mais inteligente uma pessoa for, menores são as chances de ser infiel.