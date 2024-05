Ranking revela os países mais seguros para viver em 2024

Andorra foi classificada como o país mais seguro do mundo para viver em 2024, conforme o ranking da plataforma internacional Numbeo.com.

Este pequeno principado independente, situado entre a França e a Espanha nas montanhas dos Pireneus, é famoso por suas estações de esqui e por ser um paraíso fiscal, o que incentiva compras isentas de impostos.

No ranking, Andorra é seguida por Emirados Árabes Unidos, Qatar, Taiwan e Omã. Infelizmente, o Brasil ocupa a 132ª posição entre os 146 países avaliados.

A lista dos países mais seguros é baseada em uma série de indicadores que incluem taxas de criminalidade, qualidade de vida, preços e qualidade da saúde.

Veja os 20 países mais seguros do mundo em 2024

Andorra Emirados Árabes Unidos Qatar Taiwan Oman Ilha de Man Hong Kong (china) Armênia Japão Singapura Mônaco Estônia Bahrein Eslovênia China Coreia do Sul Suíça Islândia Croácia Geórgia

Os países mais violentos

Além de identificar os países mais seguros, o estudo da Numbeo também destacou os mais violentos. A Venezuela lidera como o país mais perigoso, seguida por Papua Nova Guiné, Afeganistão, Haiti, África do Sul e Honduras.

O Brasil também aparece de forma negativa, sendo o segundo país com mais cidades entre as 50 mais violentas do mundo. Entre essas cidades, estão Rio de Janeiro (7º lugar), Fortaleza (9º lugar), Salvador (10º lugar), Recife (13º lugar), Porto Alegre (23º lugar), São Paulo (25º lugar), Campinas (38º lugar) e Belo Horizonte (47º lugar).

A pesquisa inclui informações sobre preços, qualidade de vida, habitação, criminalidade e qualidade dos serviços de saúde, entre outros fatores. Esses dados são compilados para criar rankings que ajudam a identificar os países mais seguros e também os mais perigosos para se viver.