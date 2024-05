6 alimentos para aumentar sua libido

Ser bom de cama vai muito além da performance sexual durante o ato, mas um bom desempenho, tanto para você quanto para seu companheiro ou companheira , pode estar ligado ao bem-estar e qualidade de vida. Além disso, se sentir bem durante o ato pode até mesmo ajudar na autoestima e saúde mental.

Mas você sabia que, uma má alimentação pode te atrapalhar na hora do sexo? Isso acontece pois, a falta de nutrientes, por exemplo, pode prejudicar os hormônios e trazer dificuldades.

“Alguns alimentos, além de saudáveis, mexem com os níveis hormonais, a química do cérebro e a energia, aumentando a excitação. Já outros apresentam conotação romântica, como morangos, chocolate e chantilly, que podem contribuir, mesmo que de maneira indireta, a criar o clima perfeito para chegar lá”, explica o nutrólogo Paulo Lessa.

E se você deseja melhorar sua performance, é preciso começar mudando sua alimentação. Confira a seguir 6 alimentos que aumentam a libido. A lista foi retirada do site ‘Metrópoles’ com parceria do portal ‘Saúde em Dia’.

Frutos do mar

Este tipo de alimento, segundo o nutrólogo, possui boas quantidades de proteínas e minerais. Esse tipo de nutriente pode estar ligado à disposição sexual e podem produzir hormônios que auxiliam na libido. “Alguns exemplos desses alimentos são ostras, camarões, lagostas e lula”, indica Lessa.

Melancia

Entre as frutas, a melancia contem agentes bioativos, que auxiliam na circulação sanguínea nas regiões genitais. “Portanto, proporciona um relaxamento dos vasos sanguíneos e garante um alto desempenho sexual, quase como um viagra natural”, explica Paulo.

Mamão

Outra fruta fundamental para um melhor desempenho na hora do sexo é o mamão, principalmente entre as mulheres. “O mamão é estrogênico, ou seja, tem compostos que agem como o estrogênio, hormônio feminino. Logo, pode ser usado para aumentar a libido da mulher”.

Outros três alimentos que podem te ajudar na sua libido são o chocolate, pois “é um alimento que contém triptofano, que ajuda o corpo a produzir serotonina, substância química natural do bem-estar, que pode atuar positivamente na excitação sexual. Por isso, o ingrediente é frequentemente relacionado ao aumento da libido”, o mel que “é um alimento rico em vitaminas do complexo B, necessárias para a produção de testosterona, substância que auxilia o organismo a metabolizar estrogênio – hormônio feminino”, e a pimenta, que pode ajudar na “transpiração, aumento da frequência cardíaca e da circulação sanguínea. Este efeito estimulante pode ajudar no apetite sexual”.