Mensagem dos Druidas para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Leão – Carta A Dama Branca

Momento em que uma finalização se aproxima, marcando que algo precisa morrer para que o novo nasça. Por mais que suas mãos pareçam atadas, existe um grande valor em saber enfrentar o inevitável com coragem e peito aberto. Mais do que nunca assuma as rédeas do destino com garra.

Virgem - Carta A Grande Mãe

Momento de gerar e cuidar de frutos importantes que foram semeados em sua vida. Mantenha a paciência e respeite os ciclos para poder colher tudo com sabedoria. Para algumas situações, apenas o tempo trará a resposta e é preciso pensar com cautela.

Libra – Carta Druantia, a Rainha dos Druidas

Tome seu poder de criar e atrair o que deseja em suas mãos. Você está protegido pela boa sorte e amparado para realizar conquistas importante, basta apenas planejar certas iniciativas e não temer assumir a postura de quem está sempre pronto para vencer e receber o melhor.

ANÚNCIO

Escorpião – Carta O Reino de Arawn

Nem sempre a sorte está ao nosso favor e é preciso estar preparado para momentos complexos. Se proteja sempre e não se deixe dominar por desejos de vingança, intrigas e pessoas que entram em sua vida apenas para promover o caos. É momento de ter muita cautela e ser precavido.