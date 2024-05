Descubra como fazer o delineado gatinho sem errar no traço

O delineado gatinho é um dos delineados mais famosos e mais atemporais. Apesar de parecer simples, ele também é considerado por muitos o tipo de delineado mais difícil de reproduzir, visto que envolve uma série de fatores como o formato do olho, tamanho da pálpebra, coordenação motora e precisão. Conforme publicado pela Glamour, alguns truques podem ajudar a resolver estes problemas e a garantir que seu delineado saia como o esperado.

Segundo a publicação, o responsável por dar as dicas foi o beauty artist Marcos Costa, que já começou avisando que antes de pensar em começar o delineado é importante entender qual tipo de delineador se adapta melhor ao seu estilo. Para iniciantes, o recomendado é tentar usar as canetas delineadoras, já que os delineadores líquidos exigem mais precisão e dão menos margem para erro. Dito isso, vamos às dicas!

Comece com um lápis de olho

Uma dica valiosa, principalmente para os iniciantes, é começar traçando a base do delineado com ajuda de um lápis de olho. Use o lápis para marcar pequenas bolinhas nos locais onde você deseja aplicar o delineador, depois faça um traço conectando estes pontos. Quando estiver contente com o resultado, utilize a caneta ou o delineador líquido para preencher os espaços.

Não puxe a pálpebra e olhe para frente

Muitos iniciantes acreditam que o truque para o delineado perfeito está em puxar os olhos para conseguir marcar o delineado. No entanto, ao esticar o local você pode criar irregularidades em seu traço. Segundo Marcos, o ideal é manter a cabeça reta e olhar para o espelho enquanto faz o delineado. Neste caso, é sempre bom lembrar que praticar é o segredo principal para conseguir reproduzir essa maquiagem.

Por onde começar

Segundo o beauty artist, o ideal é começar o traçado pelo canto externo dos olhos, com o pincel levemente inclinado. Para adquirir prática será necessário repetir diversas vezes, mas não desanime, uma hora o resultado sai.

Utilize base ou corretivo para corrigir o traço

Dificilmente você vai conseguir atingir a simetria desejada logo nas primeiras aplicações, no entanto as diferenças podem ser facilmente corrigidas com ajuda de um cotonete e um pouco de base ou corretivo. Normalmente, muitas pessoas usam demaquilantes ou água micelar para essa correção, mas isso pode atrapalhar sua make como um todo ao retirar as camadas iniciais de proteção da pele.

Por aqui, nós testamos e aprovamos as dicas. O resultado foi um delineado bem definido e sem tanto sofrimento.