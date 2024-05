As saias midi com blazer serão um sucesso em 2024: combinações para se inspirar

Carolina Herrera é reconhecida não apenas por seus designs sofisticados, mas também por suas regras de moda que buscam que as mulheres consigam ‘envelhecer com elegância’, o que significa parar de usar certos tipos de roupas que, em sua opinião, não devem ser usadas após os 30 anos.

Provocando polêmica e debate, há aqueles que apoiam os ideais da venezuelana, enquanto outros se atreveram a contradizê-la, mas é impossível negar que a famosa designer possui um dos estilos mais elegantes do setor da moda, esta é a razão pela qual uma de suas combinações se tornou tão popular neste 2024.

Este ano, os especialistas em moda preveem o sucesso de uma combinação que grita luxo e classe, que as mulheres elegantes usarão no seu dia a dia, seja para looks diários ou até mesmo para os seus outfits de escritório, e se você também quiser dar um toque sofisticado ao seu visual, então combine estas peças aprovadas por Carolina Herrera.

Blazer com saias midi Pinterest (Pinterest)

A combinação que Carolina Herrera aprova será tendência

Este 2024, trata-se de glamour e conforto, esta é a razão pela qual os meios especializados em moda têm promovido uma combinação que já definiram como uma das mais bem-sucedidas este ano.

Trata-se nada mais nada menos do que o blazer com saia midi, que sem dúvida, trarão às ruas aqueles looks glamorosos dignos de séries como 'Sex and the City' e 'Gossip Girl'. É, sem dúvida, uma homenagem à elegância.

O melhor desta combinação não é apenas este tributo à elegância, também é econômica, já que os blazers são uma das peças básicas de qualquer guarda-roupa. Por outro lado, as saias midi são uma das tendências deste ano que não passarão despercebidas, aquelas que se caracterizam por cair logo abaixo dos joelhos, e são aprovadas por Carolina Herrera.

Como usar blazer com saia midi?

Se quiser aderir à tendência aprovada por Carolina Herrera, aqui estão alguns looks que podem te inspirar, você verá que é elegante e confortável, além de ser adequado para todas as idades.

Casual para climas quentes

Para um visual casual e fresco em climas quentes, combine cores vibrantes, neste caso foi feita uma combinação de saia de cetim verde esmeralda e um blazer em tom pastel, adicione tênis e camiseta.

Lista para um evento formal

Combine sua saia midi com botas e adicione um blazer. A chave da formalidade está nas cores do blazer e nas texturas, neste caso, acetinada.

Elegante

Este visual grita elegância, combina um blazer xadrez com uma saia midi e sapatos de salto alto, você parecerá uma verdadeira especialista em moda.

Brinca com as texturas

As saias midi podem ser do jeito que você quiser, seja com um caimento fluido, uma peça volumosa, estampada ou com texturas como paetês ou couro, aqui está um exemplo para você parecer poderosa, sexy e chique.