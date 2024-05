Guia Michelin: Quanto custa comer em um restaurante premiado?

Caldo de Mocotó servido no restaurante Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira.

O anúncio do Guia Michelin 2024 revelou os restaurantes que conquistaram estrelas e menção nas diversas categorias avaliadas. Desta vez, na categoria Bib Gourmand, 12 novos estabelecimentos das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entraram para a lista de lugares “bons e baratos” para comer. Conforme publicado pelo G1, outros 25 restaurantes já faziam parte da categoria desde o ano de 2020.

Segundo a publicação, a ideia da categoria é listar restaurantes que garantam a boa qualidade com um preço acessível. Para isso, a edição brasileira da categoria leva em conta somente os estabelecimentos localizados na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e vem avaliando os locais desde o ano de 2020.

Entre os novos restaurantes listados, está o Mocotó Vila Leopoldina, restaurante do chef Rodrigo Oliveira, jurado da temporada 2023 do MasterChef Brasil. O chef também comanda o Mocotó Vila Medeiros, que já está na lista desde 2020.

Quanto custa comer em um restaurante Bib Gourmand?

Neste ano, outros 12 restaurantes se juntaram à lista Bib Gourmand, que agora soma um total de 37 estabelecimentos. O valor dos pratos varia conforme a proposta do restaurante, mas não passa de R$179 no caso das iguarias mais caras entre os cardápios.

Entre os integrantes que entraram para a lista neste ano, o prato mais barato é o Caldo e Mocotó (R$22) do Mocotó Vila Leopoldina. Os mais caros são o Cappelletti de Burrata (R$179) do Più Higienópolis, e o Black Angus (R$179) do Sult.

Confira os novos integrantes da lista:

Brota (RJ)

Sult (RJ)

A Baianeira – MASP (SP)

Shihoma Pasta Fresca (SP)

Più Higienópolis (SP)

Mocotó Vila Leopoldina (SP)

Feriae (SP)

Cora (SP)

Os novos e os antigos integrantes desta seleta lista, podem ser verificados diretamente no site do Guia Michelin. Vale lembrar que os valores podem variar conforme o cardápio disponível.