Estes são as 4 maquiagens mais baratas e tão boas quanto os da Dior, de acordo com a Profeco

Escolher a maquiagem certa não deve apenas se concentrar em sua durabilidade, mas também em ter os componentes especiais e necessários para não danificar a pele do seu rosto. É vital que sejam dermatologicamente testados, hipoalergênicos, que não contenham chumbo, níquel ou mercúrio, e também que tenham uma formulação especial de acordo com a área do rosto onde serão aplicados.

Claro que a maioria das pessoas associa marcas reconhecidas com qualidade, mas no mercado também existem muitas outras que causam o mesmo efeito por um preço muito mais acessível para o restante da população. É por isso que a Procuradoria Federal do Consumidor (Profeco) realiza estudos que determinam a relação preço-qualidade, para depois recomendar aos compradores.

De acordo com o portal da instituição, a cada ano são realizados cerca de 23 estudos, abrangendo todos os tipos de setores. Em relação à maquiagem, foram feitas algumas sugestões de compra.

1. Pós compactados

Os pós compactados são essenciais na hora de se maquiar, pois proporcionam um tom natural e opaco à pele, fazendo-a parecer saudável. Claro, eles devem ser adequados ao tom de pele. No entanto, de acordo com a Profeco, as mulheres podem optar por três marcas que são econômicas e oferecem um excelente acabamento. As marcas econômicas são a ‘Olé', a ‘Angel Face By Pond’s’ e a ‘Cor’.

2. Base de maquiagem

Em relação às bases de maquiagem, a Profeco foi enfática ao sugerir esta marca, pois possui muitas vantagens pelo preço, adere facilmente à pele, cobre as imperfeições, tem uma consistência leve, longa duração e não obstrui os poros. Trata-se da marca Pink Up Cosmetics: Mineral.

3. Batom

Num estudo realizado com 50 marcas de batom, a Profeco concluiu que quatro marcas ofereciam excelente qualidade a preços baixos, pois não continham metais pesados, hidratavam, tinham longa duração e proporcionavam uniformidade na cor. Estas foram:

Vogue Coloríssimo de Longa Duração: tem 28% de transferência.

COVERGIRL Colorlicious: transfere em 38%.

Lápis MAX Factor X: Com uma taxa de transferência de 34%.

4. Máscara de cílios

A máscara de cílios que recebeu todos os pontos na avaliação de qualidade feita pela Profeco foi o Hollywood Cosmetics de Frutos Rojos, que com esta será possível conseguir cílios de celebridade, devido aos seus componentes de primeira qualidade.