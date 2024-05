Este é o amuleto poderoso para blindar sua casa contra o mau-olhado

O Feng Shui não abrange apenas a disposição dos elementos em um espaço para garantir o fluxo de energia positiva, mas também o uso de amuletos para proteger a casa das más influências.

ANÚNCIO

Neste antigo sistema filosófico chinês, tais talismãs protetores podem ter diferentes formas: desde símbolos clássicos, até elementos da natureza, até objetos decorativos.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, sendo uma chave para proteger verdadeiramente a nossa casa das energias negativas e promover o bem-estar e a harmonia nos nossos espaços é a intencionalidade e a fé com que são utilizados.

E um amuleto poderoso ajuda a blindar sua casa contra o mau-olhado. Se trata da pedra olho de tigre, que é usada no feng shui para proteger a casa de influências negativas e atrair força, segurança e estabilidade.

O primeiro passo para fazer isso é pegar a pedra preciosa e lavá-la em água corrente. Após alguns minutos, seque com um pano. Em seguida, amarre um fio vermelho em volta.

Imagine a energia do olho do tigre envolvendo sua casa enquanto você a coloca em um lugar significativo – como seu quarto – e a gera com intenção protetora.

Depois, é só agradecer e deixar no local escolhido.

Com informações do site Nueva Mujer