Em que nível está a sua autoestima? Descubra apenas escolhendo um tipo de telefone

Apesar de que os smartphones são ótimos e permitem que você realize várias funções como tirar fotos, navegar na Internet, interagir nas redes sociais ou ouvir música, ainda há pessoas que sentem uma grande atração por telefones que se desdobravam e eram usados principalmente para fazer chamadas.

Talvez não sejam da sua época, mas talvez ao vê-los você queira ter um em casa como decoração. Este teste visual, inspirado nesses artigos de comunicação, irá fornecer informações muito interessantes sobre a sua personalidade. Acha que é difícil de realizar? Está enganado, pois bastam 2 minutos para jogar e obter um grande benefício: saber mais sobre si mesmo.

Como você verá, há um total de três telefones antigos, mas cada um tem um design particular. Olhe atentamente para eles e me diga qual você gostaria de ter em sua casa. Não se apresse com sua escolha e analise-os cuidadosamente. Lembre-se, ao selecionar um telefone, ele revelará como está sua autoestima atualmente.

Imagem de teste de personalidade Paola Hernández (Paola Hernández)

Resultados do teste visual

Telefone 1

Apesar de sentir que é melhor do que os outros, não tem amor-próprio. Isto acontece porque se compara constantemente com outras pessoas e não reconhece os dons que possui. Trabalhe a si mesmo e se aceite como é.

Telefone 2

Geralmente, você se sente inferior aos outros e isso se reflete em sua personalidade. Costuma ficar triste quando alguém se destaca em uma área específica. Recomendo que pare de ser negativo e identifique quais são suas qualidades mais destacadas.

Telefone 3

Você fez um ótimo trabalho em sua personalidade. Aprendeu a se valorizar e se amar como ser humano. Você não se importa com os comentários negativos que recebe, pois está totalmente seguro de suas habilidades e de quão importante você é.