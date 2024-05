Curte o Malbec? Confira perfumes MELHORES e MAIS BARATOS que este clássico nacional

Curte a linha de perfumes Malbec, de O Boticário, mas está afim de explorar novas fragrâncias? Essa lista é essencial para você.

Segundo o canal do Youtube ‘Macho Moda’, estes 6 perfumes que você confere a seguir, mesmo importados, apresentam um preço bem próximo ao clássico nacional, que é provavelmente o primeiro aroma escolhido em uma coleção masculina.

Cool Water - Davidoff (1988)

Percursor entre os perfumes aquáticos, traz um aroma mais vintage e ideal para homens que curtem fragrâncias no estilo clássico. Se encaixa mais em dias quentes e atividades ao ar livre.

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro. As notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Tabaco, Cedro e Âmbar Cinzento.

The Icon - Eau de Parfum Antonio Banderas (2022)

Mais versátil, este perfume se encaixa em qualquer ocasião, mas é preciso evitá-lo em dias de calor extremo. Além disso, seu custo-benefício é melhor que o do Malbec.

As notas de topo são Toranja, Pimenta Preta e Junípero ou zimbro. As notas de coração são Lavanda, Camurça e Cipreste e as notas de fundo são: Benjoim, Patchouli, Vetiver e Ládano.

Legend Arabia - Emper

Se você busca por um perfume que chama atenção pela fixação, Legend Arabia é a melhor escolha entre as fragrâncias baratas. Ambarado e amadeirado, tem uma super potência e é ideal para quem quer chamar atenção.

No início abre com a nota de Açafrão, completada pelo coração em Agarwood (Oud) e Rosa e finalizando com notas de Agarwood (Oud), Praliné e Baunilha.

Azzaro pour Homme - Azzaro (1978)

Lançado na década de 70, é o famoso ‘perfume de pai’, pois acompanha os homens mais velhos há muitas décadas.

As notas de topo são Lavanda, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia, Íris e Anis Estrelado. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Salvo Eau de Parfum - Maison Alhambra

As notas deste perfume são Bergamota, Pimenta de Szechuan, Lavanda, Anis Estrelado, Noz-moscada, Ambroxan e Baunilha.

Segundo o apresentador do canal, seu aroma lembra o do importado Sauvage.

Durrat Al Aroos - Al Wataniah

Um dos aromas mais famosos do momento, de acordo com Coloral, porém um perfume desconhecido. É inspirado no perfume de nicho Erba Pura Xerjoff

As notas de topo são Almíscar Branco e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são Açafrão, Cardamomo e Baunilha e as notas de fundo são Madeira Guaiac e Cumarina.