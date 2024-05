A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta dos Amantes

A ilusão e a idealização podem ser mal canalizadas e atrapalham a sua vida. Nem sempre os sonhos evoluem bem na prática e é nessa hora que eles mostram que são apenas ilusões; saiba diferenciar. Lembre-se de que sempre é possível mudar e diferenciar planos de fantasias que não serão nunca reais.

Touro – Carta O Mundo

Chegou uma fase de deixar de se prender a velhos padrões ou valores que não servem para a sua realidade. Aceite o novo e embarque nas verdadeiras causas que movem sua energia, vida e coração. Não tenha mais medo do que pode dar errado ou do que os outros irão pensar, pois isso só atrapalha seu potencial criador que pode surpreender a todos ao redor.

Gêmeos – Carta do Ermitão

Resolver problemas e questões que atrapalham seu campo mental e coração são urgências em sua vida. Comece a trabalhar nisso com compreensão e também se abrindo mais ao mundo para poder compartilhar experiencias curativas. A evolução está em seu caminho com as aprendizagens que antecederam as respostas que começam a chegar ou serem descobertas agora.

Câncer – Carta da Louco

Não se entregue de corpo e alma para algo que é apenas uma ilusão ou já se mostrou decepcionante antes. Pense no presente como um período de reflexão e conclusão, principalmente para assuntos que envolvem a vida amorosa e as relações com as outras pessoas. Use sua intuição e sabedoria para não cair em promessas vazias e tomar decisões de acordo com o seu verdadeiro bem-estar.