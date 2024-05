Super lista traz os melhores perfumes masculinos baratos e elegantes

Cansado de utilizar sempre o mesmo aroma de perfume e com vontade de se aventurar em fragrâncias novas? Então você deve conferir os perfumes desta lista.

ANÚNCIO

De acordo com o youtuber Junior Barreiros, estes perfumes frescos são totalmente diferenciados, além de apresentarem um bom preço e um aroma elegante. Confira!

Bose Sport - Thera Cosméticos

Nova versão do clássico Bose, perfume autoral desta empresa nacional. Em formato body spray, esta fragrância possui alta fixação, ideal para o dia-a-dia. Traz notas amadeiradas e cítricas, com destaque para o gengibre. De acordo com Junior Barreiros, seu cheiro lembra o importado Bleu de Chanel, porém com um aroma mais verde.

Recomendado:

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes nacionais baratos e DELICIOSOS

Real King - Nuancielo

Para homens que preferem um aroma mais amadeirado, porém sem perder o tom de cítrico. Inspirado no perfume clássico importado, Creed Aventus, possui notas de topo de Bergamota, Groselha Preta, Maçã, Limão e Pimenta Rosa, notas de corpo Abacaxi, Patchouli e Jasmim Marroquino e notas defundo em vidoeiro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Ambroxan e Cedro.

Magic Blue Blend - In The Box

A ‘versão nacional’ de Polo Blue Gold Blend, de Ralph Lauren, segundo o youtuber especializado. Possui um aroma exclusivo altamente elogiado. Notas de Saída: Toranja, Lavanda, Gengibre, Pimenta. Notas de Corpo: Melão, Maçã Verde, Sálvia, Cardamomo e notas de Fundo: Vetiver, Patchouli, Âmbar, Incenso.

Vetiver Absoluto - Valentino Viegas

Inspirado em Grey Vetiver, de Tom Ford, traz um aroma mais amadeirado que a versão original. Toranja, Flor de Laranjeira e Sálvia são as notas de topo, acompanhadas de Nós-Moscada, Raiz de Orris ou Lírio Florentino e Pimentão no corpo e Vetiver, Notas Amadeiradas, Musgo de Carvalho e Âmbar no fundo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Perfumes femininos nacionais: fique com ‘cheiro de rica’ utilizando estas 5 fragrâncias totalmente modernas