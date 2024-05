A pedra de proteção muito poderosa capaz de bloquear até os ataques mais fortes de inveja e mal olhado

A pedra de jaspe vermelho tem sido uma joia popular há séculos por sua beleza natural e propriedades terapêuticas.

É uma variedade microcristalina da família do quartzo e é composta por minúsculos cristais granulares. Esta pedra é muito conhecida pela sua cor vermelha intensa, causada pelo óxido de ferro que contém.

Como detalhado pela revista Nueva Mujer, chamada de “sangue da Mãe Terra” em muitas culturas, esta pedra manchada ou salpicada é apreciada pelas suas inúmeras propriedades curativas e pela sua capacidade de promover a energia física e espiritual.

É frequentemente usado na cura com cristais para apoiar o corpo físico e acredita-se que ajuda a equilibrar e harmonizar as energias.

As propriedades curativas incluem aumentar a energia, reduzir o estresse e a ansiedade, promover o foco e a concentração e aumentar a criatividade e a autoconfiança. Também melhora a circulação sanguínea, fortalece o sistema imunológico e reduz a inflamação e a dor.

Os especialistas desta filosofia antiga, dizem que é um amuleto da sorte capaz de atrair sucesso e abundância. É possível deixar na casa ou no local de trbaalho com o objetivo de trazer paz e prosperidade sob suas energias positivas.

Sua cor avermelhada torna esta variedade de jaspe também muito atrativa para uso em peças de joalheria e como enfeite. O ‘plus’: se você decorar sua casa com um objeto de jaspe vermelho, afastará as energias negativas e protegerá sua casa.

No entanto, com o tempo, as pedras de jaspe vermelho podem absorver energias e vibrações negativas do ambiente, afetando suas propriedades curativas.

Ainda de acordo com as informações, para manter as pedras em seu nível de energia ideal, é importante limpá-las e carregá-las regularmente.

Com informações do site Nueva Mujer