Cansada do mesmo? As unhas em aquarela são a sensação de 2024: bonitas, elegantes e diferentes

A temporada já conta com os novos designs de manicure

A cor nas unhas começa a ganhar destaque à medida que a temperatura muda, então você pode variar os tons, designs e looks do seu guarda-roupa e também das suas unhas.

As unhas em aquarela são a grande aposta, então você poderá ter suas mãos com uma verdadeira obra de arte que te fará parecer elegante e colorida ao mesmo tempo. Como o nome indica, por serem unhas em aquarela, você poderá brincar com diferentes designs.

Veja como conseguir as ‘unhas de aquarela’

Este tipo de unhas se destaca por seus designs delicados e abstratos com cores suaves que se desvanecem e se misturam entre si, causando um efeito esfumado entre os tons escolhidos.

Ao se tratar de uma temporada colorida, as cores que mais começam a ser combinadas são os estampados florais que proporcionam uma sensação de natureza, então os tons pastel suaves da primavera vão se misturando com os brilhantes do verão.

Para isso, você precisará colocar em prática sua imaginação e preparar o esmalte que você deverá diluir com um pouco de removedor de esmalte ou álcool, juntamente com um "pincel delineador fino" ou uma ferramenta de pontilhado para ajudar a criar um efeito de redemoinho. Aposte em uma base de cor neutra e espere secar completamente antes de combinar outras tonalidades.

Você pode combinar tons como verde menta, azul céu, rosa bebê brilhante e amarelo limão claro. Se quiser ir além, aposte em esmaltes com acabamento de gelatina para garantir um efeito brilhante, então não hesite em criar sua própria obra de arte nas suas unhas.

Através do TikTok, um usuário se tornou viral por usar marcadores Sharpie em extensões de unhas GelX, os quais ele espalhou com um pincel umedecido em álcool isopropílico e selou tudo com uma camada superior brilhante.

E para essas unhas de aquarela, você deve levar em consideração os tons expressivos e, se desejar, pode aplicá-los com uma esponja, que também garantirá o efeito desejado. Sem dúvida, essa será a tendência que ganhará destaque nesta nova temporada e há muitos designs que você pode criar para conseguir esses modelos com efeito de fantasia.