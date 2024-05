A ciência confirma: beijar tem múltiplos benefícios para a saúde

Beijar é um dos atos mais antigos da humanidade, é um gesto que sempre foi associado ao amor, carinho e empatia para com nossos familiares, amigos e parceiros. Quando um beijo é voluntário, a sensação de bem-estar é imediata para aqueles que o dão, e o motivo é porque tem múltiplos benefícios para a saúde.

Existem diferentes tipos de beijos. Existem os beijos na bochecha de cumprimento entre amigos, os beijos entre mães e pais com seus filhos, entre irmãos e outros familiares, bem como os beijos românticos e apaixonados entre casais.

O Melhor com Saúde publicou sobre os benefícios do beijo, afirmando que, de acordo com a ciência que o estuda (a filematologia), eles são benéficos para a saúde física e mental.

Beijar e seus benefícios

O referido portal enumerou oito benefícios de beijar de forma voluntária e desinteressada, que são os seguintes:

1 Beijar reduz a dor corporal: beijar libera dopamina e endorfinas, que são conhecidas como hormônios da felicidade, o que por sua vez, reduz a dor proporcionando alívio. Seu poder é semelhante a um analgésico.

2 Beijos a mais significam menos risco cardiovascular: a Associação Americana do Coração (AHA) afirma que beijar, acariciar e abraçar melhora a saúde cardíaca, pois reduz a pressão arterial e o colesterol, além de promover a circulação sanguínea.

Um estudo publicado no Western Journal of Communication "revelou que beijar o parceiro pode diminuir o colesterol total no sangue", o que reduz o risco de obstruções nas artérias, contribuindo assim para a saúde do coração.

3 Abraços aumentam a oxitocina: o afeto entre casais libera oxitocina, conhecida como o hormônio do amor ou do apego, que contraria os efeitos do cortisol, que é o hormônio do estresse. A oxitocina está associada à "felicidade, bem-estar e satisfação".

4 O beijo funciona como um anti-alérgico: beijar alivia os sintomas de alergia, especialmente em pacientes com rinite e eczema. Melhor com Saúde relata que “uma pesquisa realizada em Osaka, Japão, demonstrou que beijar reduz os níveis de imunoglobulina E específica, ou seja, da substância que aumenta no sangue e reage aos alérgenos. É o mesmo mecanismo usado por alguns medicamentos anti-alérgicos”.

5 Menos estresse, ansiedade e depressão: ao produzir níveis mais altos de oxitocina e endorfinas, beijar reduz o cortisol e, portanto, os níveis de estresse, ansiedade e depressão, trazendo felicidade, pois nos faz sentir amados. Ao beijar outra pessoa, estamos ajudando-a a superar seus problemas diários.

6 Você faz exercício: beijar de forma romântica e apaixonada é um exercício físico no qual cerca de 20 calorias são queimadas. É como uma forma de esporte porque “aumenta a frequência cardíaca, contrai os músculos e a quantidade de respirações por minuto aumenta”.

7 Ao beijar, estimulamos o sistema imunológico: o beijo entre casais permite a troca de saliva ou microbiota oral, o que fortalece o sistema imunológico.

8 Reforçamos os laços: beijar é um contato físico que fortalece os relacionamentos sociais e românticos, o que por sua vez, fortalece a autoestima.