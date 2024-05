5 perfumes femininos marcantes

Os perfumes femininos que lideram as tendências da temporada são muito diferentes entre si, mas todos têm aromas frescos, limpos e únicos que deixam uma marca na memória.

As fragrâncias com um toque pessoal, colônias exóticas que nos transportam em uma aventura olfativa e essências cheias de energia com notas incomuns têm ganhado destaque.

E as pessoas estão cada vez mais em busca de combinações que permitam expressar sua individualidade e oferecer experiências olfativas mais significativas do que o perfume típico da época.

Se você é uma delas, continue lendo para conhecer cinco perfumes em tendência, de acordo com a Vogue. Se você gosta de estar na moda, vai querer usar todos eles!

Pacific Chill da Louis Vuitton

Um perfume ‘trendy’ é esta criação de Jacques Cavallier Belletrud para Louis Vuitton. A maison a define como “uma audaciosa fragrância orientada para a desintoxicação”. Além disso, “capta a vitalidade da natureza que reaviva os sentidos e abre a mente” com suas notas doces e revitalizantes.

"O vibrante groselha preta é realçada com notas de cedrat e limão, uma combinação de sementes de coentro e almíscar, manjericão, hortelã e laranja para criar um impacto estimulante. Esta serena criação com suaves notas frutadas acalma a alma como o anseio por um horizonte", afirma.

Pacific Chill de Louis Vuitton | (Louis Vuitton)

Água de Santos da House of Bō

Outro perfume único em tendência é este eau de parfum unissex da família olfativa cítrica amadeirada criado por Rodrigo Flores-Roux para House of Bō. A marca descreve-o como “um sofisticado aroma cítrico doce com leves notas amadeiradas que te elevam instantaneamente”.

"Lembra as elegantes e clássicas colônias mexicanas de água doce feitas com flor de laranjeira", aponta. Suas notas de saída são lima mexicana, kumquat doce e lavanda; seu coração é óleo de neroli, flor de laranja e tomilho. Enquanto isso, seu fundo é vetiver, cedro e almíscar angélico.

Agua de Santos de House of Bō | (House of Bō)

Eau des Sens da Dyptique

Uma fragrância sublime em tendência é esta eau de toilette da Dyptique que reúne “todas as dimensões da laranjeira amarga” em uma única garrafa de perfume. A marca a descreve como “um doce que faz a boca salivar; uma cascata vibrante cuja frescura desperta os sentidos”.

"Uma criação exclusiva que expressa todas as facetas aromáticas da laranjeira amarga: ramos, folhas, flores, frutos", continua sobre a composição que "acaricia a pele e desperta a gula do paladar como uma delícia fresca". Suas notas são flor de laranjeira, raiz de angélica, patchouli e baga de zimbro.

Eau des Sens de Dyptique | (Dyptique)

Aqua Allegoria Bergamote Calabria de Guerlain

Um perfume em tendência verdadeiramente requintado é esta eau de toilette da Guerlain que homenageia a bergamota. Sobre esta fragrância fresca e única, o mestre perfumista Thierry Wasser expressou: "Bergamote Calabria é uma viagem ensolarada ao coração da bergamota cítrica, florida e frutada".

Além disso, ele disse que "se inspira na beleza das plantações do sul da Itália, na Calábria". Quanto às suas notas, a marca explica: "O cardamomo, a baga rosa e o gengibre adicionam um toque picante à majestosa bergamota iluminada pelo petitgrain de limoeiro e revestida de almíscares brancos".

Aqua Allegoria Bergamote Calabria de Guerlain | (Guerlain)

Pistachio de D. S. & DURGA

Outro perfume em tendência incomparável é este de D. S. & DURGA. De acordo com a marca, as notas principais desta fragrância são pistache e cardamomo; as do coração são mais pistache e amêndoa torrada. Enquanto isso, as notas de fundo são ainda mais pistache, patchouli e creme de baunilha.

"Acho que o pistache é uma fruta seca elegante. Também uma fruta seca divertida. É encontrado em climas bons e todo mundo parece gostar dele. Nós fizemos isso por capricho; uma fragrância sem história que simplesmente evoca a diversão do pistache. É suculento e descaradamente doce, algo que normalmente não faço", revelou o seu criador, David Seth Moltz.