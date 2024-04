Como combinar um vestido skater com saltos altos

Os vestidos skater ou de patinadora tornaram-se os favoritos deste 2024 pela sua elegância e estilo, e o melhor é que os pode usar com saltos altos em looks modernos.

Este tipo de vestidos são semelhantes aos que as patinadoras usam em competições e são justos no peito e nos braços, geralmente com mangas compridas, curtas ou decote, e soltos da cintura para baixo.

Existem muitos estilos e aqui mostramos alguns looks com os quais você pode deslumbrar e mostrar seu lado mais charmoso em 2024.

Looks com vestido skater para parecer elegante e jovem aos 30 neste 2024

Vestido skater de manga curta com saltos altos

Você pode usar um vestido skater curto de mangas curtas branco muito elegante com saltos pretos.

Podem ser saltos atados no tornozelo para que fique mais elegante e delicado, e complemente com uma bolsa pequena em tom preto para que se destaque.

Vestido skater de manga comprida com sapatos de salto alto

Também pode usar um vestido skater preto de mangas compridas no estilo de Selena Gomez, combinado com uns stilettos.

Você também pode usar scarpins pretos, brancos ou estampados de animal print, e complementar com uma bolsa muito chique e óculos de sol.

Vestido skater com meia-calça e saltos altos

Outra forma de usar esse tipo de vestido skater é com mangas curtas, decote leve e complementar com stilettos.

Para este visual, podes usar meias-calças se quiser algo mais luxuoso e elegante aos 30, e ficará bem em um encontro, festa ou qualquer ocasião que exija sua elegância.

Vestido skater com decote bardot com saltos nude

Também pode usar um vestido skater com decote bardot e em forma de coração muito chique, e complementar com uns saltos nude.

Complemente este conjunto com algumas joias e uma bolsa pequena para um estilo moderno e elegante.