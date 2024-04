A calça skinny ainda será um sucesso

Desde 2012, as calças ‘justas’ ou ‘skinny’ tornaram-se o aliado básico de todas as mulheres e homens, sendo a calça favorita de todos que reinou por muito tempo, deixando para trás qualquer outra peça, um vencedor absoluto que foi quase impossível de superar.

No entanto, o surgimento do luxo silencioso e tendências como o old money, com sua essência retrô, proclamaram as mom jeans e as wide leg como as novas propostas que vieram para derrubar as famosas skinny, demonstrando que o glamour não estava em conflito com o conforto, deixando as pernas livres com uma soltura que também favorece a figura.

Calça skinny com tênis Pinterest (Pinterest)

Mas parece que esta roupas tinham apenas estado ausente por um tempo para fazer seu retorno triunfal ao mundo da moda e, claro, tinham que ser acompanhadas pelos tênis brancos por excelência, os famosos Converse que vieram para competir com o calçado em ascensão, os Adidas Samba.

O que são calças skinny?

A calça skinny caracteriza-se por se ajustar ao corpo, destacando as formas do corpo, sendo considerada uma das mais favorecedoras para mostrar seus quadris, pernas e bumbum.

Sua característica justa permitia optar por peças superiores mais ousadas, seja de estilo quadrado, crop, blusas vitorianas e mangas bufantes que direcionavam a atenção para outras áreas, enquanto com as wide leg, a atenção se equilibrava entre as pernas e o torso.

São os especialistas em moda que preveem o grande retorno das calças skinny em 2024 e, apesar de não terem o papel principal, serão um sucesso. Assim, você pode usá-la sem parecer desatualizada.

Como usar calças skinny com Converse?

Todas nós sabemos perfeitamente como combinar as skinny jeans ou calças justas, pois se tornaram a peça favorita por décadas, mas se você quer parecer elegante e chique, então combine-as com Converse no estilo puro da Shakira.

Converse de plataforma

As calças skinny ficam ótimas com peças soltas, aqui temos um exemplo com blazer e tênis Converse brancos de plataforma. Este look é perfeito para o escritório ou um passeio casual.

Estilo antigo com Converse

O estilo Old Money continua sendo um dos favoritos deste ano, use-o com calça skinny escura e combine com camisetas em cores neutras, adicione um par de Converse pretos para alongar sua silhueta e um penteado leve.

Combine com uma jaqueta estilo biker

Combine os seus skinny jeans com Converse de cano alto, uma camisa às riscas estilo marinheiro e completa com um casaco biker, terá um visual pronto para as amantes do rebelde com um toque rock.

Um visual casual e fresco

Complemente com a sua blusa favorita, mas não perca de vista as blusas Bridgerton ou aquelas que se caracterizam por suas mangas bufantes, gola quadrada e cintura ajustada. Se deseja alongar sua figura, use um look total, ou como o exemplo que deixamos aqui.

Complemente com uma jaqueta jeans

As jaquetas jeans são um básico que combina com tudo, neste caso foi usada como contraste para um visual favorecedor, peças escuras foram usadas para estilizar a figura, complementando com tênis Converse para um visual descontraído.