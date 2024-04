Mocassins com jeans serão tendência esse ano

As calças jeans com mocassins são a tendência que você deve experimentar pelo menos uma vez em seus looks para esta temporada, pois retomam uma estética clássica que nem membros da realeza, como Lady Di, conseguiram resistir.

ANÚNCIO

Entre todas as tendências, há uma que, independentemente do momento, volta para consolidar seu lugar e não apenas isso, demonstrar que pode ter um lugar na lista de conjuntos atemporais que, por alguma razão, têm aquela magia de combinar com absolutamente tudo e é uma opção perfeita para todas as estações, seja você esteja do outro lado do mundo em um clima extremamente frio, ou se estiver no calor da primavera.

Jeans com mocassins Pinterest (Pinterest)

Portanto, não se preocupe, não importa onde você esteja, se combinar jeans com mocassins, você acertará em um dos trajes mais sofisticados, confortáveis e elegantes independentemente da estação, então brilhe e impressione através desta simplicidade que se ajusta perfeitamente ao old money e ao luxo silencioso.

Como em cada peça de roupa, existem certas chaves que você pode seguir para explorar todo o seu potencial, como é o caso dos mocassins, que são um calçado clássico que adiciona elegância a qualquer um dos seus looks, então não tenha medo, você não vai parecer uma ‘vovó’ e muito menos desatualizada. Basta ver a lista de celebridades que ousaram apostar neles em seus looks, como Dakota Johnson, Gigi Hadid, Jessica Alba e Ana de Armas.

Se estiver procurando uma alternativa aos famosos Adidas Samba que vão causar furor este ano, então aposte em seus oponentes, os mocassins que prometem ser a dor de cabeça desses tênis brancos. Aqui mostramos como usá-los para um look elegante e moderno.

Calças jeans com mocassins para um visual casual e moderno

Se estiver procurando um visual casual para sair com amigos, então combine um trench coat caqui com uma calça slim ou skinny. Um toque moderno é adicionado com uma camiseta estilo grunge da sua banda favorita, some seus mocassins favoritos e chame a atenção.

Calças brancas com mocassins

Que as calças brancas nunca faltem, principalmente nas estações quentes, pois são aliadas perfeitas para lidar com esse tipo de clima. Contraste com peças pretas, como blusas e mocassins, aqui temos um exemplo 'confortável', mas combine com peças frescas, como gypsy ou vitorianas.

Calças jeans com mocassins e blusas vitorianas

Com o lançamento do novo videoclipe de Taylor Swift, as blusas vitorianas se destacam como as grandes vencedoras deste ano, combine-as com uma calça jeans skinny e mocassins, terá um visual fresco e moderno.

Calças jeans com mocassins e um blazer para um look de escritório

Se estiver procurando um visual confortável e elegante para o escritório, experimente usar um visual totalmente preto, com jeans, top preto, blazer e mocassins. Para finalizar, adicione uma pequena bolsa e óculos de sol com joias discretas em tons dourados.

Calças jeans com mocassins e blusas românticas

Se procura um look para sair com amigos ou para um encontro, mas não quer comprometer a sua refeição, então combina uns mom jeans com uma blusa romântica, seja vitoriana, tipo smock, ou como esta que é tipo corpete com mangas bufantes e decote quadrado, irá chamar a atenção.