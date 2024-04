5 perfumes amadeirados para mulheres sofisticadas e sensuais

No mundo da perfumaria, os perfumes amadeirados são alguns dos mais populares de toda a história. Eles são aromas muito elegantes e sensuais que deixam um rastro cativante.

ANÚNCIO

A família olfativa, uma das mais sofisticadas e sedutoras que existe, abrange todas as fragrâncias que têm como nota dominante a madeira: raízes, resinas, cascas, folhas, musgos e muito mais.

Os aromas mais recorrentes nesse tipo de perfumes são sândalo, patchouli, vetiver, cedro ou bétula, mas a realidade é que há uma ampla variedade. No entanto, todos são refinados e apetitosos.

5 perfumes amadeirados para usar em todas as ocasiões

Se quiser começar a usar uma dessas fragrâncias, mas não souber qual comprar, apresentamos a seguir cinco dos melhores perfumes com madeira em suas notas principais ou de fundo.

Atelier Des Fleurs Cedrus de Chloé

Uma fragrância requintada que você vai querer levar para todos os lugares é este eau de parfum esfumado da família olfativa amadeirada e almíscar, criado pelo mestre perfumista Quentin Bisch para Chloé.

Por trás do perfume “com notas delicadas e sutis ou quentes e almíscaradas, esconde-se a lembrança da infância do perfumista de um alegre presente de um amante: um buquê que o pai de Quentin Bisch deu à sua mãe”, destaca a marca francesa em seu site.

Atelier des Fleurs Cedrus de Chloé | (Chloé)

O Interdit Burning Neroli Edição Millésime da Givenchy

Um perfume verdadeiramente sedutor é este eau de parfum da Givenchy. A marca afirma em seu site que esta fragrância floral amadeirada de flor de laranjeira “te convida a desafiar as convenções e aceitar sua singularidade”.

A nota de saída de L'Interdit é neroli da Tunísia; seu coração é absoluto de flor de laranjeira da Tunísia; enquanto seu fundo é essência de patchouli da Indonésia e essência de vetiver do Haiti.

L'Interdit Burning Neroli Edición Millésime de Givenchy | (Givenchy)

Oud Ispahan de Christian Dior

Outro perfume amadeirado intenso e com um rastro impossível de esquecer é este da Dior. Seu criador, François Demachy, descreve-o como "aveludado e sensual, como as rosas do Oriente".

"Oud Ispahan é como abrir as portas de um palácio oriental com paredes ocres e ficar impressionado com sua fragrância. O aroma defumado da madeira queimada se mistura com o da água doce e floral das mãos lavadas. Este é o aroma desta atmosfera suave, onde a rosa, o incenso e a resina persistem,” explicou o perfumista.

As notas deste perfume da família olfativa âmbar floral são ládano na saída; rosa, patchouli, açafrão no coração; enquanto madeira de oud, sândalo e cedro afirmam o fundo.

Oud Ispahan de Christian Dior | (Christian Dior)

Réplica By The Fireplace da Maison Margiela

Se procura por um perfume quente e picante, deve apostar nesta eau de toilette da família olfativa amadeirada âmbar. A Maison Margiela afirma em sua página que “transmite o cheiro de lenha queimada na lareira e o aroma viciante de castanhas assando na lareira”.

“Este eau de toilette quente e acolhedor combina o aroma defumado da madeira queimada com notas de madeira de gaiac, caxemira e óleo de cravo. O aroma de castanhas assadas é recriado com uma mistura de notas de castanhas e óleo de frutos vermelhos. As notas doces de baunilha reforçam a sensação quente e acolhedora que este perfume proporciona”, diz a descrição oficial.

As notas de saída são essência de pimenta rosa, absoluto de flor de laranjeira e óleo de cravo; o coração é acorde de castanha, óleo de madeira de gaïac e óleo de cade. Por fim, o fundo é composto por acorde de baunilha, bálsamo do Peru e cashmeran.

Replica By The Fireplace de Maison Margiela | (Maison Margiela)

SANTAL 33 da Le Labo

Um perfume amadeirado inesquecível e ideal para mulheres de todas as idades é este da Le Labo. A marca afirma em sua página que este eau de parfum é “um fogo aberto, a suave deriva da fumaça, onde a sensualidade se eleva depois que a luz se foi”.

"Combina uma mistura de cardamomo e notas de íris e violeta, que estalam na fórmula. A esta liga de madeiras defumadas (sândalo australiano, cedro) são adicionadas algumas notas picantes, de couro e almíscar, que conferem a este perfume sua assinatura e seu aroma reconfortante viciante", conclui.