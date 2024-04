5 cortes de cabelo se você não gosta de pentear: são práticos e muito estilosos

Se você é daquelas que quer arrumar-se em 5 minutos ou menos, apresentamos estes cortes de cabelo ideais se não gosta de pentear-se. São criados por especialistas para mulheres que apreciam a textura natural dos seus cabelos, o volume e a irreverência para criar looks descontraídos.

ANÚNCIO

O melhor é que esses estilos modernos chegaram para dominar as tendências na primavera-verão e são muito frescos, perfeitos para rejuvenescer.

Cortes de cabelo se não gosta de pentear

Pixie

Se você é uma mulher arrojada e quer mudar de visual sem se importar com os olhares, opta pelo pixie, que se inspira no estilo andrógino. Você pode usá-lo bem curto, ou mais comprido com franja e camadas para estilizar ainda mais o rosto e combinando com o bob tradicional. A única desvantagem é que requer manutenção para cuidar do crescimento.

Recomendados

Shaggy

Entre os cortes de cabelo para quem não gosta de pentear, também está o típico shaggy que favorece as mulheres de cabelo encaracolado ou ondulado. É usado à altura dos ombros, ou mais comprido, com camadas pequenas e mais volumosas na parte superior. É um estilo descontraído e relaxado que pode ser usado ao natural, ao qual também se pode adicionar uma franja tipo cortina para parecer ainda mais jovem.

Bob reto

Trata-se de uma variante do bob, que ao contrário do tradicional é um pouco mais curto, parisiense e com as pontas completamente retas. É fácil de pentear e você não terá que se preocupar muito, pois em poucos minutos estará pronta para sair à rua, especialmente se tiver cabelo naturalmente liso.

Lob angular

Entre as suas características destaca-se por ser curto na parte de trás e longo na frente, o que estiliza o seu rosto e ajuda a disfarçar as bochechas salientes. Na verdade, é um dos mais recomendados para mulheres de rosto redondo ou ovalado.

Wavy bob

O wavy bob é um corte relaxado e fresco que dá volume e movimento aos cabelos. É um corte que fica acima dos ombros e a melhor maneira de usá-lo é com ondas ou ao natural, com uma risca no meio ou de lado.