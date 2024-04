Chique e casual: looks irresistíveis com o colete jeans mais trendy do momento

O mundo da moda está sempre em constante mudança, mas é certo que, enquanto você quer se manter atualizada sobre as roupas em tendência , quer preservar sua autenticidade e estilo, sem deixar de ser chique. É aqui que entra o colete jeans e todas as possibilidades que oferece para montar os melhores looks desta temporada.

O colete jeans é muito mais do que uma simples peça de vestuário, pois se tornou um símbolo de estilo e atitude que resistiu ao teste do tempo. Desde a sua aparição na década de 1960, quando se popularizou, até aos dias de hoje, tem sido uma peça que manteve o seu estatuto como uma peça essencial no guarda-roupa de qualquer amante da moda.

Sua versatilidade é uma de suas maiores fortalezas, pois pode se adaptar a uma ampla variedade de estilos e ocasiões, desde um visual casual e descontraído até um traje mais elegante e sofisticado. Além disso, também se destaca por sua atemporalidade, se adequando às novas correntes estilísticas sem perder sua essência clássica.

Recomendados

Nos tempos mais recentes, esta peça ressurgiu com força e os designers e fashionistas redescobriram seu encanto, incorporando-a em suas coleções para obter os looks mais chiques. Se quiser tentar, aqui estão algumas ideias.

Looks elegantes e casuais com um colete jeans

Urbano casual

Moda Veja como você pode usar um colete jeans e ficar na moda (Pinterest)

Se quiser alcançar um estilo urbano e casual, você pode combinar um colete jeans com uma camiseta básica branca ou sozinha, um par de jeans justos e tênis brancos. Este conjunto é uma opção confortável e moderna para o dia a dia. Para dar um toque extra de estilo, você pode adicionar acessórios chamativos, como um colar longo ou uma bolsa de cores vivas, que completem o look. Com essa combinação, você estará pronta para eventos casuais na cidade.

Moda Veja como você pode usar um colete jeans e ficar na moda (Pinterest)

Para estar fresca e confortável, podes optar por um colete de ganga como peça central, seja sozinho ou com uma camiseta ou camisa branca básica por baixo. Para a parte de baixo, escolhe uma saia camponesa longa, seja jeans ou colorida. Completa o look com tênis brancos ou botas brancas.

Elegante em branco

Moda Veja como você pode combinar um colete jeans para estar na moda (Pinterest)

Com um colete jeans e calças brancas, você pode conseguir um visual elegante e moderno. Para alcançar isso, você pode começar com um colete jeans em um tom médio ou claro, deixando de lado a camiseta para destacar o estilo do colete. Combine com calças brancas de corte reto ou boca de sino para um visual fresco e sofisticado. Para adicionar um toque de glamour, você pode optar por acessórios como um cinto fino em contraste ou um colar chamativo. Complete o visual com sapatos de salto médio ou alto em tons neutros ou metálicos para um acabamento elegante e moderno. Este conjunto é perfeito para uma saída casual ou um encontro com amigos onde você queira parecer chique e na moda.