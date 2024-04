As previsões do tarot desta semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - O Três de Espadas

Os próximos dias exigirão de você muita paciência para conseguir suportar algumas situações que lhe trazem muita tristeza. Este é o alerta importante feito pela carta do tarot O Três de Espadas, então tenha atenção.

Recomendados

Capricórnio - O Seis de Copas

O tarot alerta que é uma semana para refletir e compreender que você deve tirar o passado do seu coração. É importante seguir em frente com otimismo e confiança de que as coisas vão dar certo se você mudar de atitude.

Aquário - A lua

Será uma semana em que você deverá dominar a ansiedade e as inseguranças para seguir em frente. Com isso, é importante ficar atento ao alerta feito pelo tarot com a carta A Lua, e não deixar passar estas situações compliacadas.

Peixes - O Nove de Espadas

Você está sobrecarregado e o medo e a angústia o impedem de se concentrar e agir para resolver os conflitos que o prenderam. O tarot revela que é preciso ter uma atitude positiva porque tudo na vida tem solução.

Com informações do site Nueva Mujer