O tipo de sapato adequado para combinar com suas calças jeans de acordo com suas formas

Qual é o tipo de sapato para meus jeans de acordo com o tipo? | (Instagram: @beatriz84 / @consumencia / @la_nadia)

Caso você não saiba, informamos que nem todo sapato é adequado para combinar com suas calças jeans, pois isso depende do seu formato. Se são retos, justos ou estilo boca de sino dos anos 70, cada um deles tem suas combinações perfeitas para realçar ainda mais nossa silhueta e criar looks elegantes.

Sabemos bem que na moda, devemos escolher o que nos deixa confortáveis, então sinta-se à vontade para escolher o que te faça sentir mais confortável, mas não esqueça completamente essas dicas dos especialistas que não requerem esforço e trazem ótimos resultados.

Qual é o tipo de sapato para as minhas calças jeans de acordo com suas formas?

Calças justas

Se você gosta de calças jeans justas que realcem seus atributos, deve saber que quase todos os tipos de calçados combinam bem com elas, já que a barra ajustada ao tornozelo faz com que se destaquem. No entanto, a Vogue recomenda especialmente saltos agulha, tênis brancos e modelos sem salto como kitten heels.

Recomendados

Calças mom

Como a barra é mais larga, mas cortada acima do tornozelo, então podemos realçar seu acabamento com sapatos de salto reto ou quadrado que nos farão parecer femininas. Eles podem até ter uma pulseira para prender ou tiras altas que o tornarão chamativo. Os tênis também são igualmente válidos.

Jeans reto

São os jeans mais clássicos de todos e, portanto, têm uma ampla variedade a seu favor: desde botas, passando por mules, mocassins ou sandálias baixas se estiver no verão e quiser estar confortável para todos os seus compromissos.

Jeans Largos ou Wide jeans

Se forem largos, mas retos, você pode escolher sapatos altos de todos os tipos. Desta forma, evitaremos parecer mais baixas e favorecer a aparência de um corpo curvilíneo.

Por outro lado, se forem largos e com efeito boca de sino, é recomendável usar botinas para realçar o efeito visual de pernas extra longas. Evite sapatos baixos para que a calça não arraste.