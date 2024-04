Seu parceiro verifica seu WhatsApp? 3 sinais para saber se estão lendo suas conversas

Na era digital, a confiança nos relacionamentos é medida através do WhatsApp. Por isso, se suspeita que estão vendo as suas conversas, descubra com estes truques partilhados por especialistas. Não é necessário criar pequenas armadilhas como no passado para descobrir se o nosso parceiro está mentindo, só basta conhecer como funciona a plataforma.

Desde a sua criação em 2009 tem ganhado muita popularidade, ao ponto de se tornar indispensável no nosso dia a dia, por isso tornou-se numa ferramenta chave para saber se o nosso parceiro de vida flerta com outras pessoas ou tem um relacionamento paralelo.

Como saber se o seu parceiro(a) está checando o seu WhatsApp?

Conforme explicado pelo Fayer Wayer, as conversas dentro do WhatsApp “implementam a criptografia de ponta a ponta em todas as conversas, garantindo que apenas o remetente e o destinatário possam acessar o conteúdo das mensagens”, reduzindo significativamente a possibilidade de que a nossa privacidade seja invadida por hackers.

É assim que você pode detectar atividades irregulares em sua conta (Freepik)

No entanto, isso pode acontecer se clicarmos em links que recebemos, que podem clonar nosso WhatsApp e dar controle a outra pessoa, uma tática muito comum usada por golpistas digitais nos dias de hoje.

Mas além desse método, que requer um conhecimento técnico mais avançado, há outras maneiras de descobrir se seu parceiro está checando seu WhatsApp. Por exemplo, ele pode fazer login em um computador e tablet e monitorar as mensagens que você recebe e envia como um espião.

Caso detecte atividade irregular em seu WhatsApp, entre em contato com o suporte Freepik

Isso pode ser resolvido acessando a opção de dispositivos sincronizados e encerrando as sessões das quais foi concedido acesso no telefone principal.

Outra forma de verificar o WhatsApp é pegando o telefone quando você estiver distraído e lendo as conversas, mas depois marcando a opção ‘marcar como não lido’ no chat para que você não perceba. Se isso acontecer, você verá que a pessoa tem um círculo verde no chat SEM o número de mensagens que ela te enviou recentemente, como aparece quando ainda não foram abertas.