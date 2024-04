As previsões do tarot desta terça-feira (16) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Azul e preto são as cores da fortuna. A sorte chega até você com os números 12 e 45, e você terá o melhor amor com os signos Câncer, Virgem e Touro. Confie na sua intuição e tome decisões sábias, não tenha medo de assumir novos desafios, a sua capacidade de liderança lhe permitirá alcançar grandes conquistas.

Recomendados

Capricórnio

É hora de deixar o passado para trás e focar no presente com a determinação que o caracteriza. Coloque em prática seus talentos e habilidades para alcançar o sucesso profissional que você almeja. Hoje é o seu melhor dia da semana, seus números mágicos serão 05 e 27.

Aquário

É hora de tomar as rédeas da sua vida e perseguir os seus sonhos com a segurança que o caracteriza. O seu trabalho árduo e talento abriram as portas para novos projetos e desafios que lhe permitirão alcançar o sucesso que almeja.

Peixes

Procure novas oportunidades que lhe permitam crescer profissionalmente, confiar na sua intuição e tomar decisões sábias para o seu futuro. Quinta-feira será o seu melhor dia da semana. Muita sorte com os números 03 e 31. Vermelho e branco são suas cores, e sua melhor compatibilidade amorosa é com os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio.

Com informações do site Nueva Mujer