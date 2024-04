5 peças para mulheres baixas que são tendência: os minivestidos não são os únicos

Se quiser modernizar o seu guarda-roupa, apresentamos as peças para mulheres baixas que você deve ter obrigatoriamente para criar looks versáteis. Elas vão te ajudar a estilizar a sua figura, fazendo você parecer ainda mais alta do que é, mas também são refrescantes e femininas.

Daí a importância de comprar conhecendo as vantagens e desvantagens do nosso corpo, sem dar espaço para complexos, mas sim com a mentalidade de explorar os atributos e fazer novas ‘aquisições’ que realmente nos favoreçam.

Roupas para mulheres baixas que são tendência

Vestidos curtos

São um item essencial a cada temporada e a melhor alternativa para mulheres baixas, pois alongam mais do que os vestidos maxi ou midi quando não temos centímetros extras. “Eles fazem com que as pernas sejam protagonistas e podem nos dar uma figura muito bonita se forem ajustados na cintura ou tiverem decote em V.” “Evite vestidos com estampas muito chamativas, o monocromático é sempre uma aposta segura”, recomendam da Telva.

Recomendados

Casacos cropped

Mais do que as peças oversized que podem te fazer parecer ainda menor, a mesma fonte recomenda as mais curtas chamadas toreiras ou boleros, ou que chegam ao início de seus quadris. “Elas harmonizam muito a figura (especialmente se você escolher um design com ombreiras) e, ao dar mais destaque visual à parte inferior, te fazem parecer mais alta”, explicam.

Calças de cintura alta

Você vai parecer ter pernas quilométricas, cintura mais fina e barriga disfarçada se todas as suas calças forem de cintura alta. “Sempre use-as mostrando a cintura e com uma peça superior mais justa”, afirmam as especialistas para não falhar na combinação.

Calças jeans retas

As calças jeans ideais para você são as skinny ou as retas, que não são demasiado largas e que ajudam a realçar o corpo. Além de estilizarem, também combinam perfeitamente com calçado de todos os tipos, seja alto ou baixo.

Camisa listrada

Por último, entre as peças para mulheres baixas que estão em tendência, temos as camisas listradas que não só alongam visualmente o torso, mas o tornam fino ao mesmo tempo. Você pode usá-la fechada ou com alguns botões abertos se estiver procurando por mais frescor e para parecer mais jovem.