3 plantas que você deve ter em casa para atrair felicidade para sua vida

De acordo com algumas crenças, existem algumas plantas com capacidades energéticas especiais que ajudam a atrair felicidade, tranquilidade e equilíbrio.

Elas são capazes de transmitir alegria e paz instantaneamente, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Portanto, transformam qualquer espaço em um lugar muito mais positivo e agradável para se viver. Confira o que cada uma pode fazer:

Alecrim

O alecrim não é apenas uma planta com muitos benefícios culinários e medicinais, mas também atrai harmonia e felicidade para qualquer lugar. Além disso, tem um ótimo aroma que vai preencher suas áreas e lhe dar paz ao cheirá-lo.

Jasmim

Além de possuir beleza e fragrância únicas, o jasmim é uma daquelas plantas da felicidade porque é capaz de apelar ao equilíbrio e à saúde, o que influencia muito no nosso bem-estar geral.

Samambaia

A samambaia é uma planta muito bonita que tem a capacidade de reter energias negativas no ambiente e limpar o ar de um espaço. Porém, deve-se destacar que suas folhas vão para baixo.

Portanto, é fundamental que esteja sempre emparelhado com uma planta cujas folhas cresçam no sentido oposto para nivelar as energias de um local, segundo o feng shui.

Com informações do site Nueva Mujer